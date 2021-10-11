BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
11.10.2021 16:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
12.10.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969503
BIST
18:001.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 19,69
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
18:008,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
18:0010,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0062
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
18:00506,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 506,74
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KSTUR
|205,70
|368.820
|% 10,00
|
|KRONT
|38,78
|67.540.265
|% 9,98
|
|MAALT
|197,20
|10.295.710
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|815.428
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|35.702.846
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|210.790.435
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|100.183.197
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.290.305
|% -9,98
|
|DOKTA
|28,72
|512.782
|% -9,97
|
|YEOTK
|85,45
|64.419.852
|% -9,96
|
|GARAN
|9,43
|1.296.080.930
|% 1,40
|
|KRDMD
|6,81
|931.366.517
|% 5,91
|
|EREGL
|17,59
|849.387.846
|% 3,05
|
|TUPRS
|125,70
|678.710.676
|% 2,20
|
|SISE
|8,11
|531.007.342
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,42
|369.459.134
|% 2,11
|
|KRDMD
|6,81
|931.366.517
|% 5,91
|
|GARAN
|9,43
|1.296.080.930
|% 1,40
|
|EKGYO
|1,79
|216.634.900
|% 0,56
|
|ODAS
|1,51
|170.288.645
|% 3,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9668
|8,9721
|% 0,04
|
|Euro
|10,3825
|10,3891
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,1859
|12,2470
|% 0,10
|
|Frank
|9,6381
|9,6962
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3837
|2,3956
|% -0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|0,79
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,76
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|1,48
|
Seans Raporu
18:00
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