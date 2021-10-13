BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
13.10.2021 16:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
14.10.2021 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970324
BIST
17:281.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,61
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
17:289,0791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0440
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
17:2810,5138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0826
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
17:28522,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 11,51
|Açılış
|: 522,89
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,67
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler17:28
|LUKSK
|49,50
|9.655.741
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.544.996.396
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|12.628.253
|% 9,92
|
|ANELE
|2,66
|70.817.713
|% 7,26
|
|KTSKR
|33,00
|33.739.544
|% 7,00
|
|DOBUR
|34,16
|4.495.939
|% -9,96
|
|AKFGY
|6,11
|54.770.213
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|ALBRK
|1,64
|139.531.435
|% -8,38
|
|OYLUM
|7,22
|8.461.106
|% -8,38
|
|FROTO
|177,60
|1.544.996.396
|% 9,97
|
|THYAO
|14,20
|1.358.437.130
|% 1,43
|
|GARAN
|9,36
|1.299.212.377
|% -1,47
|
|ASELS
|16,29
|1.247.282.241
|% -0,31
|
|TUPRS
|121,50
|819.452.882
|% -4,33
|
|EKGYO
|1,82
|592.907.090
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,38
|469.902.639
|% -2,06
|
|GARAN
|9,36
|1.299.212.377
|% -1,47
|
|ODAS
|1,47
|179.086.018
|% -1,34
|
|KRDMD
|6,66
|774.083.511
|% -2,06
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0755
|9,0791
|% 0,49
|
|Euro
|10,5060
|10,5138
|% 0,79
|
|Sterlin
|12,3766
|12,4386
|% 1,11
|
|Frank
|9,7824
|9,8413
|% 1,18
|
|Riyal
|2,4195
|2,4316
|% 0,74
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|28,78
|
|Altın Gr.
|522
|522
|10,57
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,18
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|-0,89
|