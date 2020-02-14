BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.02.2020 14:47
Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0E44C2000A1AE1 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819023
BIST
15:28120.691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 149,98
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.537
15:286,0625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0652
En Düşük
6,0344
15:286,5729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
15:28307,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,05
|Açılış
|: 307,34
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,84
|608.091.999
|% 18,33
|
|AYCES
|12,74
|6.147.835
|% 14,98
|
|ARDYZ
|17,77
|259.338.708
|% 12,47
|
|ALCTL
|19,89
|56.180.220
|% 11,68
|
|BJKAS
|3,00
|362.942.925
|% 10,29
|
|TUKAS
|12,85
|2.954.651
|% -15,79
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,13
|42.708.060
|% -9,36
|
|QNBFL
|145,20
|181.251
|% -7,52
|
|OZBAL
|2,43
|11.871.584
|% -7,25
|
|ASELS
|29,14
|1.115.680.413
|% 3,26
|
|THYAO
|14,92
|1.106.690.478
|% -0,47
|
|GSRAY
|2,84
|608.091.999
|% 18,33
|
|ISGYO
|2,21
|560.796.180
|% 6,76
|
|PETKM
|4,13
|427.988.207
|% 1,23
|
|ISGYO
|2,21
|560.796.180
|% 6,76
|
|GSRAY
|2,84
|608.091.999
|% 18,33
|
|CEMAS
|1,24
|188.051.522
|% 2,48
|
|KARSN
|1,90
|255.512.608
|% 3,26
|
|IHLGM
|1,38
|172.008.745
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8751
|7,9146
|% 0,18
|
|Frank
|6,1487
|6,1858
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6109
|1,6190
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,12
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.024
|2.074
|1,44
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,69
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,35
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|56,99
|56,99
|0,65
|