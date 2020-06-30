BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.06.2020 15:08
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A2188820004DD5A 0A21888200051231
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/06/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2188820004DD5A ve 0A21888200051231 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853481
BIST
14:59116.660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 817,02
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
14:596,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
14:597,6750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0325
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
14:59389,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,46
|Açılış
|: 389,26
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.170.049
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.201.594
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.734.669
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|191.933.428
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.099.532
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|7,08
|461.037.276
|% -6,72
|
|GLBMD
|4,51
|16.381.540
|% -6,43
|
|ULAS
|6,02
|6.350.308
|% -6,23
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,22
|1.763.335.435
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,00
|1.003.073.565
|% 4,17
|
|GARAN
|8,57
|799.335.538
|% 0,47
|
|KARSN
|2,96
|679.527.866
|% 4,23
|
|ASELS
|32,44
|576.460.248
|% 1,19
|
|KRDMD
|3,22
|1.763.335.435
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,00
|1.003.073.565
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,69
|533.093.022
|% 4,97
|
|SKBNK
|1,45
|377.040.331
|% 3,57
|
|KARSN
|2,96
|679.527.866
|% 4,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3833
|8,4253
|% -0,28
|
|Frank
|7,1765
|7,2197
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-6,76
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.542
|-9,00
|
|Tam
|2.597
|2.608
|-9,30
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-4,60
|
|Çeyrek
|631
|639
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,41
|41,41
|-0,46
|
Seans Raporu
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