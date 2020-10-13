BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.10.2020 15:22
Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A304D82000B515D
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/10/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A304D82000B515D numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881179
BIST
16:431.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,88
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
16:437,9235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9235
En Düşük
7,8718
16:439,3180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0151
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
16:43482,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -5,22
|Açılış
|: 482,38
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
481,68
BIST En Aktif Hisseler16:43
|BRYAT
|174,90
|15.368.089
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|215.790.853
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.632.082
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|771.075
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|IHGZT
|7,47
|87.261.804
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.782.393
|% -9,99
|
|ODAS
|3,55
|1.067.535.635
|% 1,72
|
|KERVT
|7,10
|727.882.035
|% -7,79
|
|SISE
|6,75
|725.208.853
|% -2,17
|
|GARAN
|7,09
|628.146.618
|% -0,70
|
|TUKAS
|12,53
|609.817.531
|% 4,94
|
|ODAS
|3,55
|1.067.535.635
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,86
|457.286.058
|% 1,09
|
|SKBNK
|1,75
|412.137.445
|% 1,74
|
|ISGYO
|2,18
|447.557.587
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,61
|588.352.696
|% 0,84
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9190
|7,9235
|% 0,44
|
|Euro
|9,3131
|9,3180
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,2307
|10,2820
|% -0,41
|
|Frank
|8,6362
|8,6882
|% -0,02
|
|Riyal
|2,1031
|2,1136
|% 0,34
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-27,37
|
|Altın Gr.
|482
|483
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|3.196
|3.245
|-27,00
|
|Tam
|3.179
|3.260
|-28,90
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|-13,98
|
|Çeyrek
|771
|788
|-6,99
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,21
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|0,52
|
Seans Raporu
16:43
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16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 12 kaybederek (% -0.93 ) 1, 295
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16:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BRYAT, NTHOL
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16:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ODAS, KERVT, SISE
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16:55XU100
Endeks 1, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 59 altında . İşlem hacmi 16, 106.00 milyon TL de
-
16:52YAYLA
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 400, 968 adet işlem