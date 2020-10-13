Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

13.10.2020 15:22
GÜNCEL HABERLER


Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A304D82000B515D
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/10/2020
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A304D82000B515D numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881179


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:431.172
Değişim :  -0,50% |  -5,88
Açılış :  1.181  
Önceki Kapanış :  1.178  
En Yüksek
1.182 En Düşük
1.171
BIST En Aktif Hisseler16:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 174,90 15.368.089 % 10,00  
NTHOL 3,19 215.790.853 % 10,00  
KLNMA 54,25 4.632.082 % 10,00  
DAGHL 13,31 771.075 % 10,00  
BMELK 14,52 1.913.533 % 10,00  
daha fazla
16:43 Alış Satış %  
Dolar 7,9190 7,9235 % 0,44  
Euro 9,3131 9,3180 % -0,16  
Sterlin 10,2307 10,2820 % -0,41  
Frank 8,6362 8,6882 % -0,02  
Riyal 2,1031 2,1136 % 0,34  
daha fazla
16:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.896 -27,37  
Altın Gr. 482 483 -5,07  
Cumhuriyet 3.196 3.245 -27,00  
Tam 3.179 3.260 -28,90  
Yarım 1.537 1.577 -13,98  
Çeyrek 771 788 -6,99  
Gümüş.Ons 24,16 24,20 -0,92  
Gümüş Gr. 6,15 6,16 -0,21  
B. Petrol 42,24 42,24 0,52  
Seans Raporu 16:43
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru