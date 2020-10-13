BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım PazarıSözleşme No0A304D82000B515Dİşlemin Gerçekleşme Tarihi13/10/2020AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A304D82000B515D numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881179BIST