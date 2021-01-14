BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.01.2021 14:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A3D610200036428 0A3D610200036871
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/01/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 14 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3D610200036428 ve 0A3D610200036871 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902099
BIST
16:081.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,43
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
16:087,3745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3646
16:088,9579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0425
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9380
16:08436,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,70
|Açılış
|: 436,83
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler16:08
|PKENT
|979,00
|2.175.947
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.612.791
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.714.740
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.837.605
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,19
|1.744.370.816
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,67
|1.441.722.873
|% -2,91
|
|KOZAL
|113,20
|1.013.938.217
|% -0,88
|
|TCELL
|16,86
|1.000.532.396
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,47
|999.708.648
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,63
|853.715.626
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,47
|999.708.648
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,67
|1.441.722.873
|% -2,91
|
|TSKB
|1,89
|406.451.692
|% -0,53
|
|YYAPI
|2,26
|296.037.715
|% 6,60
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3685
|7,3745
|% -0,38
|
|Euro
|8,9446
|8,9579
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,0352
|10,0855
|% -0,25
|
|Frank
|1,9625
|1,9723
|% -0,26
|
|Riyal
|436,8550
|436,9470
|% -0,59
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-6,46
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|-45,00
|
|Tam
|2.888
|2.961
|-46,61
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|-22,54
|
|Çeyrek
|700
|716
|-11,28
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,67
|55,67
|-0,39
|
Seans Raporu
16:08
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-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 9 kaybederek (% -0.50 ) 1, 383
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, BURCE, YAPRK, YESIL, KSTUR, HEKTS, AYCES, PKENT, INVEO, VERTU
-
16:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AYES, UZERB, KUTPO, EMNIS, UMPAS, EUYO, MZHLD
-
16:22
VERTU, KSTUR, LKMNH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:22
ETYAT, EMNIS, BRYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında