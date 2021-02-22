BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
22.02.2021 15:14
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A42DC420017CFD9 0A42DC42001135DD
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
22/02/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 22 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A42DC420017CFD9 ve 0A42DC42001135DD numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911371
BIST
15:041.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
15:047,0239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0425
|Açılış
|: 7,0070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0336
En Düşük
6,9534
15:048,5309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0671
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5401
En Düşük
8,4299
15:04404,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,63
|Açılış
|: 404,65
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler15:04
|DERIM
|12,76
|29.601.361
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|LINK
|42,70
|52.059.271
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|45.062.235
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,42
|2.122.615.267
|% -9,82
|
|SASA
|40,42
|2.122.615.267
|% -9,82
|
|THYAO
|12,63
|1.406.445.789
|% 2,68
|
|KOZAL
|139,50
|1.239.351.662
|% -3,73
|
|VAKBN
|4,71
|862.931.799
|% -1,87
|
|KARSN
|5,38
|784.902.317
|% 3,26
|
|TSKB
|1,80
|377.762.197
|% 3,45
|
|VAKBN
|4,71
|862.931.799
|% -1,87
|
|EKGYO
|2,45
|359.258.680
|% 0,41
|
|KARSN
|5,38
|784.902.317
|% 3,26
|
|ODAS
|4,10
|501.954.180
|% 2,50
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0206
|7,0239
|% 0,61
|
|Euro
|8,5258
|8,5309
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,7985
|9,8476
|% 0,51
|
|Frank
|7,7730
|7,8198
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8630
|1,8723
|% 0,39
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|13,07
|
|Altın Gr.
|405
|406
|5,49
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.682
|2.750
|38,27
|
|Yarım
|1.296
|1.330
|18,51
|
|Çeyrek
|650
|665
|9,26
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,10
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|0,52
|