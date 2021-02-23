BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.02.2021 14:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
Sözleşme No
0A430102000E30D2
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/02/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A430102000E30D2 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911799
BIST
15:191.532
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -18,84
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
15:197,0404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0589
En Düşük
7,0039
15:198,5599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0271
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
15:19410,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,15
|Açılış
|: 410,38
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler15:19
|SAYAS
|19,27
|54.114.570
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|61.405.503
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,38
|46.828.902
|% 9,93
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|KSTUR
|286,00
|2.813.875
|% 9,79
|
|TKNSA
|18,09
|87.467.219
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.292.733
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,53
|2.236.400.486
|% 8,01
|
|SASA
|36,32
|1.778.221.326
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,95
|1.430.884.510
|% 4,59
|
|THYAO
|12,77
|1.338.272.440
|% 1,03
|
|KOZAL
|135,60
|1.288.515.696
|% -2,09
|
|PETKM
|5,53
|2.236.400.486
|% 8,01
|
|IHLAS
|0,99
|356.454.850
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,36
|765.040.302
|% -2,88
|
|SKBNK
|1,45
|370.691.718
|% -2,03
|
|TSKB
|1,79
|455.160.035
|% 0,56
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0351
|7,0404
|% 0,28
|
|Euro
|8,5543
|8,5599
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,8976
|9,9472
|% 0,61
|
|Frank
|7,8002
|7,8472
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8732
|1,8826
|% 0,41
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|2,42
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,37
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|18,00
|
|Tam
|2.717
|2.786
|23,16
|
|Yarım
|1.313
|1.348
|11,20
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|27,99
|28,02
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,70
|64,70
|0,34
|
Seans Raporu
15:19
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15:31SASA
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15:30
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15:30XU100
Endeks 1, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 27 altında . İşlem hacmi 25, 918.00 milyon TL de
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15:30AKYHO
Yüzde -8.64 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 635, 538 adet işlem