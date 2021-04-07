BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo PazarıSözleşme No0A490D4100073FDC 0A490D4100073C71 0A490D4100072D68 0A490D4100072896İşlemin Gerçekleşme Tarihi07/04/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A490D4100073FDC 0A490D4100073C71 0A490D4100072D68 0A490D4100072896 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924313BIST