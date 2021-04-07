BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.04.2021 16:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
Sözleşme No
0A490D4100073FDC 0A490D4100073C71 0A490D4100072D68 0A490D4100072896
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/04/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A490D4100073FDC 0A490D4100073C71 0A490D4100072D68 0A490D4100072896 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924313
BIST
16:471.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,57
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
16:478,1713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0431
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
16:479,7239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0534
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
16:47455,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 455,79
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler16:47
|CEOEM
|6,60
|72.905.865
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.120.777
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.873.253
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|163.437
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.459.733
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.664.198
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.036.630.867
|% 2,60
|
|GARAN
|6,80
|895.411.379
|% 0,15
|
|JANTS
|909,30
|859.478.559
|% 2,33
|
|BJKAS
|9,24
|845.910.429
|% 1,54
|
|THYAO
|12,84
|787.447.800
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,97
|1.036.630.867
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,18
|369.883.152
|% 0,00
|
|GARAN
|6,80
|895.411.379
|% 0,15
|
|TSKB
|1,39
|158.433.793
|% 0,72
|
|IHLGM
|1,16
|122.204.466
|% 2,65
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1688
|8,1713
|% 0,53
|
|Euro
|9,7151
|9,7239
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,1890
|11,2451
|% -0,21
|
|Frank
|8,7610
|8,8138
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1714
|2,1823
|% 0,42
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-6,21
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,83
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.011
|3.088
|12,83
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|6,20
|
|Çeyrek
|730
|747
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,00
|
|B. Petrol
|62,52
|62,52
|-0,22
|