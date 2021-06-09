BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
09.06.2021 15:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı (Küçük Emirler Pazarı (OPSS))
İlgili İşlem Sırası
TRT201021T25_KESS_T0
Sözleşme No
0A51E842000AD127 0A51E842000AD1ED
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
09/06/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 9 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A51E842000AD127 ve 0A51E842000AD1ED numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941378
BIST
16:351.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
16:358,5746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0306
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
16:3510,4774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 10,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
16:35522,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,26
|Açılış
|: 522,49
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ATATP
|35,12
|89.430.095
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.832.384
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.582.739
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.249.388
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,88
|301.259.612
|% 9,91
|
|METUR
|7,02
|17.695.377
|% -6,40
|
|NUGYO
|11,99
|7.835.210
|% -5,96
|
|EUKYO
|5,79
|3.770.759
|% -5,85
|
|AVTUR
|3,18
|7.614.475
|% -5,64
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,62
|1.343.861.264
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|707.609.013
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,03
|680.459.148
|% 2,01
|
|KRDMD
|7,75
|620.305.411
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,20
|343.376.686
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,03
|680.459.148
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,26
|253.391.919
|% 0,44
|
|GSDHO
|2,07
|212.273.623
|% 5,61
|
|THYAO
|14,62
|1.343.861.264
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|707.609.013
|% 0,24
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5722
|8,5746
|% -0,36
|
|Euro
|10,4700
|10,4774
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,1089
|12,1696
|% -0,28
|
|Frank
|9,5690
|9,6267
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2808
|2,2923
|% -0,30
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|1,64
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.458
|3.510
|-6,00
|
|Tam
|3.441
|3.528
|-6,76
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-3,27
|
|Çeyrek
|834
|853
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,89
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,04
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|0,44
|
Seans Raporu
16:35
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-
16:47DESA
Yüzde 5.90 oranında artışla 12.92 lira fiyatla işlem gören hissede 597, 374 adet işlem
-
16:46GSDDE
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 613, 488 adet işlem
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, TAVHL, SISE
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 51 artarak (% 0.28 ) 1, 272
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, GSDDE, ATATP, SEKUR, BOBET, BMSCH