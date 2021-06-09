BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarı (Küçük Emirler Pazarı (OPSS))İlgili İşlem SırasıTRT201021T25_KESS_T0Sözleşme No0A51E842000AD127 0A51E842000AD1EDİşlemin Gerçekleşme Tarihi09/06/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 9 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A51E842000AD127 ve 0A51E842000AD1ED numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941378BIST