BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.09.2021 15:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT201021T25_KESN_T0
Sözleşme No
0A5F69C20007DFB3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/09/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A5F69C20007DFB3 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963416
BIST
16:311.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.435
16:318,4426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0131
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4307
16:319,9646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0474
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
16:31486,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 486,18
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler16:31
|CRFSA
|42,46
|8.171.294
|% 10,00
|
|PENTA
|122,20
|20.177.966
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|361.280.316
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.714.417
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.671.621
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.096.549
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|95.406.579
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,78
|38.939.132
|% -6,40
|
|SUMAS
|90,25
|152.723
|% -5,99
|
|SELGD
|6,80
|8.846.508
|% -5,56
|
|GARAN
|9,46
|1.052.411.134
|% -0,32
|
|SISE
|8,61
|537.126.905
|% 0,82
|
|BRLSM
|10,71
|521.300.383
|% 5,62
|
|YKBNK
|2,50
|486.844.919
|% 0,81
|
|KOZAL
|102,70
|471.253.318
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,50
|486.844.919
|% 0,81
|
|GARAN
|9,46
|1.052.411.134
|% -0,32
|
|SISE
|8,61
|537.126.905
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|104.687.157
|% -1,08
|
|AKBNK
|5,66
|312.821.578
|% 0,35
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4402
|8,4426
|% -0,15
|
|Euro
|9,9599
|9,9646
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,6584
|11,7168
|% -0,07
|
|Frank
|9,1252
|9,1801
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2454
|2,2566
|% -0,11
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,09
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|-4,00
|
|Tam
|3.200
|3.280
|-5,17
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-2,51
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,25
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,53
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,60
|73,60
|0,68
|