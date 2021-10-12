BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.10.2021 11:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT020926T17_KESN_T0
Sözleşme No
0A637C4200065628
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/10/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A637C4200065628 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969732
BIST
12:501.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
12:508,9962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9837
12:5010,4037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0059
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
12:50509,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,50
|Açılış
|: 509,33
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler12:50
|MERIT
|23,16
|9.168.674
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|37.590.811
|% 9,80
|
|GESAN
|23,38
|107.011.887
|% 8,24
|
|NUGYO
|14,91
|11.685.565
|% 6,88
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,30
|63.676.252
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|123.121.049
|% -9,95
|
|ERSU
|4,55
|16.806.614
|% -6,95
|
|YUNSA
|14,82
|44.125.801
|% -6,68
|
|GARAN
|9,52
|833.175.910
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,82
|381.838.781
|% 0,15
|
|TUPRS
|127,20
|363.493.515
|% 1,11
|
|SASA
|28,36
|362.298.626
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,42
|329.728.977
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|329.728.977
|% 0,00
|
|GARAN
|9,52
|833.175.910
|% 0,85
|
|ODAS
|1,50
|129.469.865
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,79
|107.409.008
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,82
|381.838.781
|% 0,15
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9915
|8,9962
|% -0,06
|
|Euro
|10,4002
|10,4037
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,1961
|12,2573
|% -0,03
|
|Frank
|9,6624
|9,7206
|% 0,00
|
|Riyal
|2,3903
|2,4023
|% -0,10
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|5,74
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.374
|3.425
|23,00
|
|Tam
|3.357
|3.442
|22,09
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|10,68
|
|Çeyrek
|814
|832
|5,34
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,01
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|0,18
|