BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.10.2021 14:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRDZKVKK2122_KESN_T0
Sözleşme No
0A637C42000E4310 0A637C42000E430F 0A637C42000E41CD
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/10/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A637C42000E4310, 0A637C42000E430F ve 0A637C42000E41CD numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969782
BIST
16:111.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
16:119,0101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0089
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
16:1110,4104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0126
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
16:11510,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,72
|Açılış
|: 510,45
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:11
|MERIT
|23,16
|9.288.041
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.420.221
|% 9,80
|
|EUYO
|3,83
|5.699.279
|% 9,74
|
|PRKAB
|21,30
|64.960.195
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|126.417.202
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|69.464.699
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|KRONT
|36,00
|107.003.586
|% -7,17
|
|GARAN
|9,55
|1.310.446.329
|% 1,17
|
|ASELS
|16,46
|1.123.531.695
|% 4,05
|
|THYAO
|13,98
|799.613.143
|% -1,55
|
|SASA
|27,94
|690.125.014
|% 0,50
|
|KRDMD
|6,84
|625.169.806
|% 0,44
|
|YKBNK
|2,42
|539.278.104
|% 0,00
|
|GARAN
|9,55
|1.310.446.329
|% 1,17
|
|EKGYO
|1,80
|173.376.131
|% 0,56
|
|KRDMD
|6,84
|625.169.806
|% 0,44
|
|ODAS
|1,50
|137.495.259
|% -1,32
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0078
|9,0101
|% 0,10
|
|Euro
|10,4038
|10,4104
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,2283
|12,2897
|% 0,23
|
|Frank
|9,6525
|9,7107
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3943
|2,4063
|% 0,06
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|7,26
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|25,00
|
|Tam
|3.361
|3.445
|25,47
|
|Yarım
|1.624
|1.666
|12,31
|
|Çeyrek
|815
|833
|6,16
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,35
|83,35
|-0,30
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:25METUR
Yüzde 6.98 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 875, 760 adet işlem
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16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 24 artarak (% 0.34 ) 1, 528
-
16:24XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 11, 569.00 milyon TL de
-
16:24KAPLM
Yüzde 5.85 oranında artışla 24.60 lira fiyatla işlem gören hissede 686, 227 adet işlem
-
16:23ASELS
Yüzde 4.11 oranında artışla 16.47 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 223, 420 adet işlem