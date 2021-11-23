BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.11.2021 15:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT270923T11_KESN_T0
Sözleşme No
0A6964C2001BDF30
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/11/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6964C2001BDF30 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979256
BIST
16:221.783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 27,19
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:2212,7157
En Yüksek
|Değişim
|: 11,48%
|| 1,3095
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:2214,3540
En Yüksek
|Değişim
|: 11,94%
|| 1,5315
|Açılış
|: 14,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:22728,37
En Yüksek
|Değişim
|: 9,97%
|| 66,03
|Açılış
|: 728,37
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:20
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.665.369
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.650.589
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|171.248.556
|% 9,98
|
|IHAAS
|5,51
|57.194.174
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|99.795.008
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|743.398.872
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.537.703
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.373.092
|% -9,35
|
|AVOD
|5,08
|50.493.211
|% -8,30
|
|KRDMD
|8,67
|3.224.443.429
|% 4,21
|
|GARAN
|11,76
|3.119.363.831
|% -1,51
|
|SISE
|12,02
|2.903.302.976
|% 7,23
|
|THYAO
|18,36
|2.014.923.163
|% 4,14
|
|EREGL
|23,12
|1.933.720.568
|% 7,24
|
|YKBNK
|3,45
|1.579.221.859
|% -2,54
|
|KRDMD
|8,67
|3.224.443.429
|% 4,21
|
|ODAS
|1,59
|539.601.360
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,16
|606.034.304
|% -1,37
|
|GARAN
|11,76
|3.119.363.831
|% -1,51
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6301
|12,6905
|% 11,26
|
|Euro
|14,2340
|14,3345
|% 11,79
|
|Sterlin
|16,8599
|16,9445
|% 10,70
|
|Frank
|13,5125
|13,5939
|% 10,96
|
|Riyal
|3,3606
|3,3775
|% 10,86
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-17,01
|
|Altın Gr.
|723
|723
|60,48
|
|Cumhuriyet
|4.804
|4.876
|457,00
|
|Tam
|4.747
|4.903
|456,16
|
|Yarım
|2.294
|2.372
|220,66
|
|Çeyrek
|1.151
|1.186
|110,33
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|9,54
|9,55
|0,69
|
|B. Petrol
|79,75
|79,75
|0,05
|
Seans Raporu
16:20
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-
16:35OZKGY
Yüzde 6.24 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 560, 419 adet işlem
-
16:35OZKGY
Yüzde 6.24 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 560, 419 adet işlem
-
16:34XU100
Endeks 1, 783 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 39, 505.00 milyon TL de
-
16:34TMPOL
Yüzde 5.24 oranında artışla 15.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 073 adet işlem
-
16:33MIATK
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.11 lira fiyatla işlem gören hissede 382, 355 adet işlem