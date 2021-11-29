BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.11.2021 15:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
AKBNK.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A6A3C41000ECB83
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/11/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6A3C41000ECB83 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980071
BIST
15:491.793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 16,25
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.795
En Düşük
1.777
15:4912,6717
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 0,3027
|Açılış
|: 12,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:4914,3008
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,2918
|Açılış
|: 14,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:49729,97
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 16,92
|Açılış
|: 729,54
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:49
|RAYSG
|15,07
|7.452.228
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|47.937.756
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.698.323
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.224.138
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.119.564
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|289.332.523
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,42
|34.360.137
|% -9,30
|
|DERIM
|7,76
|11.194.339
|% -7,84
|
|BJKAS
|5,35
|73.249.850
|% -7,12
|
|THYAO
|17,20
|2.270.248.802
|% 1,24
|
|SASA
|42,06
|1.278.652.947
|% 6,70
|
|GARAN
|11,42
|1.125.169.296
|% -0,17
|
|ASELS
|21,88
|1.073.377.910
|% 5,80
|
|SISE
|12,12
|892.666.260
|% 1,51
|
|YKBNK
|3,18
|762.153.320
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,26
|426.973.256
|% 1,80
|
|ODAS
|1,53
|231.123.870
|% -0,65
|
|THYAO
|17,20
|2.270.248.802
|% 1,24
|
|ADESE
|0,78
|89.597.565
|% 0,00
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6468
|12,6717
|% 2,45
|
|Euro
|14,2632
|14,3008
|% 2,08
|
|Sterlin
|16,8439
|16,9284
|% 2,26
|
|Frank
|13,6367
|13,7189
|% 2,15
|
|Riyal
|3,3637
|3,3805
|% 2,32
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,27
|
|Altın Gr.
|727
|727
|13,89
|
|Cumhuriyet
|4.840
|4.913
|159,00
|
|Tam
|4.772
|4.897
|118,38
|
|Yarım
|2.308
|2.371
|59,15
|
|Çeyrek
|1.158
|1.185
|29,57
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,42
|9,44
|0,24
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|3,41
|
Seans Raporu
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