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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

29.11.2021 15:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
AKBNK.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A6A3C41000ECB83
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/11/2021
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6A3C41000ECB83 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980071


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Çeyrek 1.158 1.185 29,57  
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