BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.01.2022 15:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRDZKVK22212_KESN_T0
Sözleşme No
0A7090C20004875F 0A7090C200048C96
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/01/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7090C20004875F ve 0A7090C200048C96 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993473
BIST
15:592.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 16,76
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
15:5913,5914
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,3679
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
15:5915,6058
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 0,4496
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
15:59796,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 19,68
|Açılış
|: 796,65
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler15:57
|TETMT
|367,40
|10.910.056
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.094,50
|13.743.073
|% 9,61
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,28
|4.447.224.322
|% 1,76
|
|THYAO
|28,78
|3.882.708.374
|% 7,07
|
|GARAN
|11,89
|1.618.538.132
|% 0,34
|
|SISE
|15,21
|1.572.253.720
|% 0,13
|
|EREGL
|31,76
|1.549.526.624
|% 0,57
|
|KRDMD
|13,28
|4.447.224.322
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,84
|1.028.691.256
|% -1,03
|
|PETKM
|9,68
|1.474.133.635
|% 1,36
|
|THYAO
|28,78
|3.882.708.374
|% 7,07
|
|GARAN
|11,89
|1.618.538.132
|% 0,34
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5833
|13,5951
|% 2,81
|
|Euro
|15,5922
|15,6043
|% 2,96
|
|Sterlin
|18,5836
|18,6767
|% 2,80
|
|Frank
|14,8321
|14,9214
|% 2,90
|
|Riyal
|3,6080
|3,6260
|% 2,70
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-3,42
|
|Altın Gr.
|797
|797
|19,88
|
|Cumhuriyet
|5.296
|5.377
|-69,00
|
|Tam
|5.268
|5.402
|-71,11
|
|Yarım
|2.546
|2.613
|-34,39
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,20
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,27
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-0,31
|