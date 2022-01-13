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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

13.01.2022 15:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRDZKVK22212_KESN_T0
Sözleşme No
0A7090C20004875F 0A7090C200048C96
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/01/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7090C20004875F ve 0A7090C200048C96 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993473


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UZERB 74,85 3.983.742 % 9,99  
EMNIS 26,28 1.828.668 % 9,96  
DENGE 1,46 2.066.541 % 9,77  
PKENT 8.094,50 13.743.073 % 9,61  
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Frank 14,8321 14,9214 % 2,90  
Riyal 3,6080 3,6260 % 2,70  
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15:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 -3,42  
Altın Gr. 797 797 19,88  
Cumhuriyet 5.296 5.377 -69,00  
Tam 5.268 5.402 -71,11  
Yarım 2.546 2.613 -34,39  
Çeyrek 1.277 1.306 -17,20  
Gümüş.Ons 23,18 23,21 0,00  
Gümüş Gr. 10,13 10,14 0,27  
B. Petrol 84,36 84,36 -0,31  
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