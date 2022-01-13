BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.01.2022 17:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT150622T19_KESS_T1
Sözleşme No
0A7090C2001B286C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/01/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7090C2001B286C numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993597
BIST
17:212.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,49
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:2113,5360
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,3125
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:2115,5533
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,3971
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:21794,74
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 17,77
|Açılış
|: 794,74
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:19
|TETMT
|367,40
|17.488.925
|% 10,00
|
|PKENT
|8.123,50
|21.213.021
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|NUGYO
|6,29
|41.017.224
|% 9,97
|
|LINK
|33,34
|71.732.820
|% 9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,67
|6.006.994.268
|% 4,75
|
|THYAO
|28,30
|4.455.921.387
|% 5,28
|
|EREGL
|31,78
|2.030.915.664
|% 0,63
|
|GARAN
|11,86
|1.884.965.288
|% 0,08
|
|SISE
|15,13
|1.848.681.983
|% -0,39
|
|KRDMD
|13,67
|6.006.994.268
|% 4,75
|
|YKBNK
|3,83
|1.161.161.751
|% -1,29
|
|PETKM
|9,58
|1.670.787.949
|% 0,31
|
|GARAN
|11,86
|1.884.965.288
|% 0,08
|
|THYAO
|28,30
|4.455.921.387
|% 5,28
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4801
|13,5018
|% 2,10
|
|Euro
|15,4746
|15,5182
|% 2,39
|
|Sterlin
|18,5806
|18,6738
|% 2,79
|
|Frank
|14,8523
|14,9418
|% 3,04
|
|Riyal
|3,6032
|3,6213
|% 2,57
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-5,05
|
|Altın Gr.
|795
|796
|18,64
|
|Cumhuriyet
|5.291
|5.371
|-75,00
|
|Tam
|5.259
|5.391
|-82,19
|
|Yarım
|2.542
|2.608
|-39,76
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|-19,88
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,26
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,08
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34NUGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 835, 763 adet işlem
-
17:32THYAO
Yüzde 5.13 oranında artışla 28.26 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 741, 664 adet işlem
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 72 artarak (% 0.47 ) 2, 309
-
17:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, EREGL
-
17:31XU100
Endeks 2, 072 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 34, 375.00 milyon TL de