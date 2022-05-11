BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.05.2022 17:08
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
ASELS.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8129010006DE4B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/05/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8129010006DE4B numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029322
BIST
18:052.454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -36,23
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
18:0515,3113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0650
|Açılış
|: 15,4100
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|Önceki Kapanış
|: 15,3280
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15,3880
En Düşük
15,2421
18:0516,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1228
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
18:05911,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,16
|Açılış
|: 911,57
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOSSA
|59,40
|88.890.815
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.326.134
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.756.064
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|24.111.241
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.702.569
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.466.217
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.985.719
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.862.478
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|1.086.697
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.769.285
|% -9,98
|
|THYAO
|42,20
|3.607.123.961
|% 0,00
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|ASELS
|23,86
|2.052.750.034
|% -1,32
|
|TUPRS
|251,80
|1.942.928.798
|% 2,57
|
|YKBNK
|4,70
|1.437.551.597
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,75
|809.470.554
|% -0,72
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|DOHOL
|3,65
|564.670.827
|% -4,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2994
|15,3113
|% 0,43
|
|Euro
|16,1876
|16,2053
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,8181
|18,9125
|% 0,39
|
|Frank
|15,3794
|15,4721
|% 0,70
|
|Riyal
|4,0682
|4,0886
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|15,41
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,41
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,28
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,53
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
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17:57PENGD
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 83 kaybederek (% -1.16 ) 2, 208