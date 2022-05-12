BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT020926T17_KESN_T1Sözleşme No0A814D02001AD2D2 0A814D02001AD2D3 0A814D02001AD2D0 0A814D02001AD2D1 0A814D02001AD2CFİşlemin Gerçekleşme Tarihi12/05/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A814D02001AD2D2 0A814D02001AD2D3 0A814D02001AD2D0 0A814D02001AD2D1 ve 0A814D02001AD2CF numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029893BIST