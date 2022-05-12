BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıAKBNK.E_PREP_T0-ON EREGL.E_PREP_T0-ON SISE.E_PREP_T0-ON YKBNK.E_PREP_T0-ONSözleşme No0A814D01000B4685 0A814D01000B6018 0A814D02000DD957 0A814D02000E16E4İşlemin Gerçekleşme Tarihi12/05/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A814D01000B4685 0A814D01000B6018 0A814D02000DD957 ve 0A814D02000E16E4 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029902BIST