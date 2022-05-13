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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

13.05.2022 17:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
FROTO.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A81710100069308
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/05/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A81710100069308 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030305


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