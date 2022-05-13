BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.05.2022 17:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
FROTO.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A81710100069308
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/05/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A81710100069308 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030305
BIST
17:452.426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 34,66
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.427
En Düşük
2.397
17:4515,4755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0915
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
17:4516,1095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1037
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
17:45902,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,32
|Açılış
|: 902,92
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler17:45
|GZNMI
|40,48
|106.639.739
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|40.909.773
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.512.019
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|299.673.262
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|LIDFA
|5,59
|2.143.977
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.823.192
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|143.230.936
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|225.213.015
|% -9,95
|
|THYAO
|42,56
|3.549.870.654
|% 1,67
|
|SAHOL
|19,36
|2.761.336.085
|% 2,16
|
|SISE
|19,86
|1.986.817.638
|% 1,33
|
|KRDMD
|15,67
|1.344.582.835
|% -0,63
|
|TUPRS
|257,20
|1.174.778.337
|% 1,94
|
|DOHOL
|3,82
|1.066.088.101
|% 4,95
|
|EKGYO
|2,70
|475.477.989
|% 1,12
|
|KARSN
|5,30
|817.992.299
|% 3,92
|
|SAHOL
|19,36
|2.761.336.085
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,58
|553.299.922
|% 0,00
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4590
|15,4755
|% 0,59
|
|Euro
|16,0856
|16,1095
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,8275
|18,9219
|% 0,81
|
|Frank
|15,3862
|15,4789
|% 0,90
|
|Riyal
|4,1106
|4,1312
|% 0,71
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|-6,28
|
|Altın Gr.
|903
|903
|3,76
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-16,00
|
|Tam
|6.075
|6.231
|-8,35
|
|Yarım
|2.936
|3.014
|-4,04
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,19
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59DERIM
Yüzde 5.47 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 839 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, FROTO, TOASO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 57 artarak (% 1.15 ) 2, 169
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, BRMEN, GZNMI, ULUUN, KRONT, KONKA, EMNIS, GSDHO, IMASM, GLBMD
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, UFUK, KAPLM, SELVA, LIDFA