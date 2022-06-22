BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
22.06.2022 16:24
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
EREGL.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A871101000A9491
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
22/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 22 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A871101000A9491 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038720
BIST
16:242.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,88
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
16:2417,3623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0241
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
16:2418,3289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0619
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3289
En Düşük
18,0279
16:241.026,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.026,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.030,53
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler16:22
|MAKIM
|12,87
|421.036.462
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.534.596
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.256.934
|% 9,94
|
|BAYRK
|6,70
|22.978.564
|% 9,84
|
|AKSGY
|2,84
|39.213.962
|% 9,23
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|170,60
|104.610.008
|% -7,43
|
|ETYAT
|3,13
|6.709.983
|% -5,72
|
|THYAO
|51,85
|4.083.468.542
|% -0,10
|
|EREGL
|28,18
|1.512.109.196
|% -1,81
|
|SISE
|22,26
|1.353.408.856
|% -1,59
|
|FROTO
|310,40
|1.076.686.651
|% 2,54
|
|SASA
|45,48
|1.014.267.002
|% -0,44
|
|YKBNK
|4,94
|909.834.648
|% -0,80
|
|ODAS
|3,12
|573.762.645
|% -2,80
|
|AKBNK
|9,18
|998.019.595
|% 0,55
|
|KARSN
|7,55
|811.896.358
|% -2,33
|
|EKGYO
|2,63
|258.384.499
|% -0,75
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3531
|17,3625
|% 0,14
|
|Euro
|18,3082
|18,3267
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,2179
|21,3243
|% -0,00
|
|Frank
|17,9537
|18,0619
|% 0,50
|
|Riyal
|4,6126
|4,6357
|% 0,15
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|7,83
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|6,51
|
|Cumhuriyet
|6.851
|6.955
|28,00
|
|Tam
|6.824
|6.922
|35,00
|
|Yarım
|3.350
|3.386
|17,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.692
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,51
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|12,00
|-0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|-7,37
|