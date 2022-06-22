BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
22.06.2022 16:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRSTPRSK2217_KESN_T1
Sözleşme No
0A8711020005ABED 0A8711020005B2AA
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
22/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 22 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8711020005ABED ve 0A8711020005B2AA numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038723
BIST
17:022.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,37
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
17:0217,3615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
17:0218,3451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0781
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3579
En Düşük
18,0279
17:021.028,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,80
|Açılış
|: 1.028,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler17:02
|MAKIM
|12,87
|421.185.097
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.615.228
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.637.549
|% 9,94
|
|BAYRK
|6,70
|29.270.200
|% 9,84
|
|POLTK
|694,60
|17.794.128
|% 8,75
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|170,40
|107.308.634
|% -7,54
|
|SANEL
|6,75
|3.025.298
|% -5,20
|
|THYAO
|51,90
|4.596.401.630
|% 0,00
|
|EREGL
|28,22
|1.737.582.526
|% -1,67
|
|SISE
|22,30
|1.497.747.400
|% -1,41
|
|FROTO
|309,50
|1.126.510.333
|% 2,25
|
|AKBNK
|9,14
|1.109.562.265
|% 0,11
|
|YKBNK
|4,94
|989.340.602
|% -0,80
|
|ODAS
|3,13
|613.400.650
|% -2,49
|
|AKBNK
|9,14
|1.109.562.265
|% 0,11
|
|KARSN
|7,56
|912.178.518
|% -2,20
|
|EKGYO
|2,62
|261.153.021
|% -1,13
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3519
|17,3615
|% 0,13
|
|Euro
|18,3295
|18,3451
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,2313
|21,3378
|% 0,06
|
|Frank
|17,9795
|18,0878
|% 0,64
|
|Riyal
|4,6121
|4,6352
|% 0,14
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|12,12
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,69
|
|Cumhuriyet
|6.830
|6.934
|7,00
|
|Tam
|6.818
|6.917
|30,00
|
|Yarım
|3.347
|3.383
|14,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,99
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17SMART
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 451, 651 adet işlem
-
17:16XU100
Endeks 2, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 28, 783.00 milyon TL de
-
17:15GESAN
Yüzde 4.05 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 692, 063 adet işlem
-
17:14BAGFS
Yüzde 4.35 oranında artışla 16.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 537, 756 adet işlem
-
17:13ECILC
Yüzde 5.85 oranında artışla 9.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 391, 439 adet işlem