BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
22.06.2022 17:34
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT181023T19_KESN_T1
Sözleşme No
0A871102001D1077
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
22/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 22 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A871102001D1077 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038746
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0102
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1194
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.025,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.025,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3426
|17,3548
|% 0,10
|
|Euro
|18,3566
|18,3893
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,2363
|21,3428
|% 0,08
|
|Frank
|17,9686
|18,0768
|% 0,58
|
|Riyal
|4,6111
|4,6342
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,88
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.802
|6.913
|26,00
|
|Yarım
|3.339
|3.381
|12,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,50
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|112
|112
|-2,96
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
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17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO