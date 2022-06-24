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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

24.06.2022 11:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
Sözleşme No
0A8759C2000629A6, 0A8759C2000629A7
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/06/2022
Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 24 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8759C2000629A6 ve 0A8759C2000629A7 numaralı SWAP Piyasası sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039070


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DERHL 8,84 15.685.916 % 7,94  
GLBMD 6,80 5.410.240 % 7,26  
FMIZP 128,10 40.920.279 % 5,96  
RTALB 14,70 37.444.878 % 5,83  
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Frank 17,9719 18,0802 % 0,11  
Riyal 4,6188 4,6419 % 0,29  
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11:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.827 3,96  
Altın Gr. 1.021 1.022 5,75  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.779 6.877 15,00  
Yarım 3.328 3.364 8,00  
Çeyrek 1.667 1.681 3,00  
Gümüş.Ons 20,95 20,98 0,01  
Gümüş Gr. 11,71 11,72 0,03  
B. Petrol 110 110 0,07  
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