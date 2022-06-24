BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarBorsa İstanbul A.Ş. SWAP PiyasasıSözleşme No0A8759C2000629A6, 0A8759C2000629A7İşlemin Gerçekleşme Tarihi24/06/2022AçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 24 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8759C2000629A6 ve 0A8759C2000629A7 numaralı SWAP Piyasası sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039070BIST