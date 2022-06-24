BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.06.2022 11:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
Sözleşme No
0A8759C2000629A6, 0A8759C2000629A7
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/06/2022
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 24 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8759C2000629A6 ve 0A8759C2000629A7 numaralı SWAP Piyasası sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039070
BIST
11:242.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,04
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.539
11:2417,3741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
11:2418,3032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3233
En Düşük
18,2245
11:241.021,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.021,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:24
|MAKIM
|15,56
|72.329.332
|% 9,96
|
|DERHL
|8,84
|15.685.916
|% 7,94
|
|GLBMD
|6,80
|5.410.240
|% 7,26
|
|FMIZP
|128,10
|40.920.279
|% 5,96
|
|RTALB
|14,70
|37.444.878
|% 5,83
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|TSGYO
|4,64
|15.613.490
|% -5,69
|
|FONET
|14,17
|5.742.462
|% -4,96
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|ASELS
|24,62
|1.254.822.192
|% 5,67
|
|THYAO
|50,45
|1.116.228.261
|% -0,20
|
|EREGL
|27,48
|489.193.643
|% -0,36
|
|ODAS
|3,14
|449.096.998
|% -3,09
|
|SISE
|21,38
|381.722.411
|% -0,83
|
|ODAS
|3,14
|449.096.998
|% -3,09
|
|ASELS
|24,62
|1.254.822.192
|% 5,67
|
|EKGYO
|2,56
|121.689.319
|% -1,16
|
|TSKB
|2,14
|101.096.740
|% -1,83
|
|YKBNK
|4,77
|198.442.176
|% -1,45
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3724
|17,3741
|% 0,12
|
|Euro
|18,2935
|18,3032
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,2221
|21,3285
|% 0,16
|
|Frank
|17,9719
|18,0802
|% 0,11
|
|Riyal
|4,6188
|4,6419
|% 0,29
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|3,96
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|5,75
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.779
|6.877
|15,00
|
|Yarım
|3.328
|3.364
|8,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,07
|