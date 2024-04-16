BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.04.2024 17:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/04/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273029
BIST
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17:389.579
En Düşük
|Değişim
|: -1,04%
|| -100,64
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
17:3832,5013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0903
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5085
En Düşük
32,3337
17:3834,6115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1173
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
17:382.476,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,31
|Açılış
|: 2.476,87
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler17:38
|KCAER
|63,25
|1.821.088.765
|% 10,00
|
|MAGEN
|18,37
|571.399.767
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.411.772
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|4.356.153
|% 9,96
|
|RODRG
|104,10
|22.295.535
|% 9,93
|
|CLEBI
|1.791,00
|403.138.691
|% -10,00
|
|GRNYO
|11,61
|15.510.101
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|TURGG
|675,50
|66.668.924
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,13
|1.100.230.812
|% -9,97
|
|THYAO
|300,75
|9.512.074.371
|% 0,75
|
|ENTRA
|15,25
|7.221.425.786
|% -5,28
|
|KOZAL
|24,70
|4.954.388.323
|% 0,82
|
|TUPRS
|187,60
|4.855.401.012
|% 2,51
|
|YKBNK
|30,18
|4.646.481.697
|% -4,49
|
|ENTRA
|15,25
|7.221.425.786
|% -5,28
|
|ZOREN
|5,75
|1.910.026.518
|% -2,21
|
|ISCTR
|12,24
|4.029.159.039
|% -3,70
|
|KOZAL
|24,70
|4.954.388.323
|% 0,82
|
|YKBNK
|30,18
|4.646.481.697
|% -4,49
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4901
|32,5013
|% 0,28
|
|Euro
|34,5962
|34,6115
|% 0,34
|
|Sterlin
|40,4115
|40,6141
|% 0,35
|
|Frank
|35,5677
|35,7459
|% 0,19
|
|Riyal
|8,6584
|8,7018
|% 0,37
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,11
|28,15
|% 0,66
|
|Platin
|963,23
|964,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,49
|1.027,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,67
|89,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.374,04
|2.374,44
|% 0,66
|