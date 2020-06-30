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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları

30.06.2020 10:17
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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )

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VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları

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Açıklamalar

Son İşlem Günü ve Vade Sonu Uyarısı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Haziran 2020 olan aşağıdaki sözleşmeler 30 Haziran 2020 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.
Sözleşme Listesi
Uzlaşma Şekli

DolarTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

EuroTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

RubleTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

YuanTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

GBP/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Altın Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

BIST30 Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

BIST Likit Banka Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

SASX10 Endeksi Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Aylık Baz Yük EST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,30% |  353,15
Açılış :  116.426  
Önceki Kapanış :  115.843  
En Yüksek
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116.147
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,30 13.554.282 % 10,00  
AKMGY 36,30 4.532.696 % 10,00  
NATEN 21,22 9.170.796 % 9,95  
PRKAB 5,23 10.217.914 % 9,87  
CEOEM 4,15 49.806.669 % 9,79  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3909 8,4329 % -0,19  
Frank 7,1762 7,2195 % -0,02  
Riyal 1,8220 1,8311 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 -0,86  
Altın Gr. 391 391 -0,09  
Cumhuriyet 2.529 2.548 -2,70  
Tam 2.603 2.615 -2,80  
Yarım 1.264 1.279 -1,40  
Çeyrek 632 640 -0,70  
Gümüş.Ons 17,83 17,86 0,00  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 -0,00  
B. Petrol 41,61 41,61 -0,26  
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