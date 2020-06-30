BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSon İşlem Günü ve Vade Sonu UyarısıBorsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Haziran 2020 olan aşağıdaki sözleşmeler 30 Haziran 2020 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.Sözleşme ListesiUzlaşma ŞekliDolarTL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaEuroTL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaEUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaRubleTL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaYuanTL Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaGBP/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaAltın Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaDolar/Ons Altın Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaBIST30 Endeks Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaBIST Likit Banka Endeks Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaBIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaSASX10 Endeksi Vadeli İşlemNakdi uzlaşmaAylık Baz Yük EST