BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları
30.06.2020 10:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )
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VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları
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Açıklamalar
Son İşlem Günü ve Vade Sonu Uyarısı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Haziran 2020 olan aşağıdaki sözleşmeler 30 Haziran 2020 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.
Sözleşme Listesi
Uzlaşma Şekli
DolarTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
EuroTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
RubleTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
YuanTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
GBP/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
Altın Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
BIST30 Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
BIST Likit Banka Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
SASX10 Endeksi Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma
Aylık Baz Yük EST
11:48116.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 353,15
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
11:486,8542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
11:487,6893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0182
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6807
11:48390,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 390,64
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|13.554.282
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.532.696
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|9.170.796
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|10.217.914
|% 9,87
|
|CEOEM
|4,15
|49.806.669
|% 9,79
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|TSPOR
|7,06
|301.759.984
|% -6,98
|
|GLBMD
|4,56
|3.880.047
|% -5,39
|
|DAGI
|5,75
|3.169.037
|% -4,49
|
|KRDMD
|3,16
|601.551.792
|% 1,28
|
|GARAN
|8,54
|461.136.002
|% 0,12
|
|ASELS
|32,56
|397.166.450
|% 1,56
|
|TSPOR
|7,06
|301.759.984
|% -6,98
|
|AKBNK
|6,13
|238.655.188
|% 0,33
|
|KRDMD
|3,16
|601.551.792
|% 1,28
|
|IHLGM
|1,68
|196.512.181
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,96
|217.883.255
|% 2,08
|
|ADESE
|1,94
|193.284.223
|% 6,01
|
|TSKB
|1,31
|105.907.719
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3909
|8,4329
|% -0,19
|
|Frank
|7,1762
|7,2195
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,86
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.548
|-2,70
|
|Tam
|2.603
|2.615
|-2,80
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|-1,40
|
|Çeyrek
|632
|640
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|-0,26
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