***BORSK*** BOR ŞEKER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.03.2024 19:24
***BORSK*** BOR ŞEKER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 240.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin halka arz işlemlerinin tamamlanması üzerine, Yönetim Kurulu'nun 19/02/2024 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve akabinde onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin yeni halinin Sermaye Piyasası Kanunu 18'inci maddesinin yedinci fıkrası gereği tescil ve ilan edilmesine karar verilmiş olup söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/03/2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-51810 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263952
BIST
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18:059.080
En Düşük
|Değişim
|: 3,10%
|| 273,25
|Açılış
|: 8.864
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|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.080
18:0532,3455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0947
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3578
En Düşük
32,2225
18:0535,1257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0041
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
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35,2158
En Düşük
34,8851
18:052.310,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 33,16
|Açılış
|: 2.311,00
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
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2.313,85
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|158,40
|676.369.953
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|466.201.481
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.630.468
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|28.491.008
|% 9,99
|
|PEGYO
|22,02
|281.325.351
|% 9,99
|
|KSTUR
|5.495,00
|8.555.715
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|240.693.791
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|144.277.606
|% -9,97
|
|AGROT
|35,26
|4.196.888.434
|% -9,96
|
|ERSU
|41,02
|124.588.737
|% -9,96
|
|THYAO
|297,75
|14.134.098.220
|% 5,31
|
|ISCTR
|11,23
|4.911.851.581
|% 3,60
|
|AGROT
|35,26
|4.196.888.434
|% -9,96
|
|TUPRS
|176,90
|4.053.376.469
|% 4,24
|
|YKBNK
|27,50
|3.928.682.727
|% 4,09
|
|ISCTR
|11,23
|4.911.851.581
|% 3,60
|
|ZOREN
|5,68
|1.354.600.914
|% 3,09
|
|YKBNK
|27,50
|3.928.682.727
|% 4,09
|
|EKGYO
|9,67
|1.332.171.192
|% 2,55
|
|HEKTS
|17,10
|2.091.802.046
|% 4,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3385
|32,3455
|% 0,29
|
|Euro
|35,0919
|35,1257
|% 0,01
|
|Sterlin
|40,8460
|41,0508
|% -0,57
|
|Frank
|35,8912
|36,0711
|% -0,18
|
|Riyal
|8,6201
|8,6633
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,83
|24,86
|% 0,66
|
|Platin
|907,94
|909,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,42
|1.016,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,63
|86,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.220,68
|2.221,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 303, 74 artarak (% 3.19 ) 9, 823
-
17:59KUTPO
Yüzde 8.29 oranında artışla 93.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 104 adet işlem
-
17:58KCHOL
Yüzde 6.70 oranında artışla 203.80 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 261, 435 adet işlem
-
17:57BSOKE
Yüzde 9.82 oranında artışla 23.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 476, 660 adet işlem
-
17:55EUREN
Yüzde 9.60 oranında artışla 16.55 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 897, 055 adet işlem