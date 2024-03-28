***BORSK*** BOR ŞEKER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BORSK*** BOR ŞEKER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 240.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin halka arz işlemlerinin tamamlanması üzerine, Yönetim Kurulu'nun 19/02/2024 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve akabinde onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin yeni halinin Sermaye Piyasası Kanunu 18'inci maddesinin yedinci fıkrası gereği tescil ve ilan edilmesine karar verilmiş olup söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/03/2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-51810 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız,Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263952BIST