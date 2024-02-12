***BORSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
12.02.2024 18:10
***BORSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BORSK]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/02/2024
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Bor Şeker A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
70.000.000
Baz Fiyat (TL)
26,54
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
15/02/2024
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
07-09/02/2024
Açıklamalar
Bor Şeker A.Ş.'nin (Şirket) 70.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 240.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 15/02/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 26,54 TL/pay fiyat, "BORSK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248916
BIST
'
18:059.175
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 128,61
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.089
En Yüksek
9.176
18:0530,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0427
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7220
En Düşük
30,5977
18:0533,1639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0509
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0448
18:051.994,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,51
|Açılış
|: 1.994,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,69
En Düşük
1.985,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|71,90
|1.004.775.215
|% 0,00
|
|OBASE
|48,82
|68.196.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,21
|653.032.999
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|CIMSA
|38,88
|1.018.962.383
|% 0,00
|
|SMRTG
|71,90
|1.004.775.215
|% 0,00
|
|OBASE
|48,82
|68.196.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,21
|653.032.999
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|CIMSA
|38,88
|1.018.962.383
|% 0,00
|
|THYAO
|290,25
|13.047.070.691
|% 0,00
|
|TUPRS
|162,80
|9.085.542.064
|% 0,00
|
|ISCTR
|27,34
|5.882.971.504
|% 0,00
|
|SASA
|39,92
|5.372.506.825
|% 0,00
|
|EREGL
|46,40
|4.591.768.207
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,09
|1.936.402.557
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,85
|1.849.555.128
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|ISCTR
|27,34
|5.882.971.504
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,84
|400.564.244
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7118
|30,7201
|% 0,15
|
|Euro
|33,1389
|33,1562
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,6949
|38,8890
|% 0,18
|
|Frank
|34,9505
|35,1611
|% 0,05
|
|Riyal
|8,1667
|8,2077
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,72
|22,74
|% 0,66
|
|Platin
|892,64
|894,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|889,58
|893,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,47
|2.020,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EDATA
Yüzde 9.81 oranında artışla 23.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 114, 349 adet işlem
-
17:58AKFGY
Yüzde 9.48 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 566, 135 adet işlem
-
17:57DESPC
Yüzde 8.23 oranında artışla 47.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 361 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 76 artarak (% 0.84 ) 9, 681
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi BEGYO, ZOREN, AKFGY