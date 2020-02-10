***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 13:23
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817909
BIST
15:16120.284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -731,45
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
15:166,0198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,0140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
15:166,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5981
En Düşük
6,5480
15:16304,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,38
|Açılış
|: 304,13
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.741.351
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,68
|520.572.271
|% 16,09
|
|DESA
|5,92
|33.661.612
|% 15,18
|
|BOSSA
|10,10
|36.135.089
|% 14,77
|
|SAYAS
|3,13
|3.885.510
|% 14,65
|
|DOKTA
|47,92
|51.710.076
|% -11,99
|
|LINK
|29,62
|2.636.198
|% -11,05
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
|
|GYHOL
|26,40
|6.660.469
|% -9,59
|
|THYAO
|14,39
|1.054.147.191
|% -0,55
|
|TSPOR
|3,68
|520.572.271
|% 16,09
|
|SASA
|9,60
|307.907.880
|% 4,12
|
|GARAN
|11,91
|264.137.431
|% -0,50
|
|PETKM
|4,07
|250.481.612
|% -0,97
|
|IHLGM
|1,30
|220.000.891
|% 5,69
|
|TSPOR
|3,68
|520.572.271
|% 16,09
|
|EKGYO
|1,68
|222.201.009
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,62
|188.798.205
|% 8,00
|
|GUSGR
|2,80
|243.746.293
|% -1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7518
|7,7907
|% 0,30
|
|Frank
|6,1286
|6,1655
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5994
|1,6074
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|2,08
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|5,39
|
|Yarım
|969
|994
|2,61
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,33
|54,33
|-0,12
|
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