***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2020 14:04
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BOSSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821138
BIST
14:45113.847
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -2.982,75
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
14:456,1550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0631
|Açılış
|: 6,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1561
En Düşük
6,0929
14:456,6628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0503
|Açılış
|: 6,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
14:45333,01
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 10,99
|Açılış
|: 333,01
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|93.687.352
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,25
|10.318.453
|% 11,94
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|521.411
|% 9,57
|
|FENER
|14,37
|158.353.431
|% -10,75
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,69
|1.361.197.157
|% -5,72
|
|IPEKE
|10,55
|693.888.946
|% 8,21
|
|KOZAA
|12,93
|469.954.010
|% 3,11
|
|ASELS
|28,44
|435.657.634
|% -1,39
|
|KRDMD
|2,72
|287.292.057
|% -3,55
|
|CEMAS
|1,27
|171.017.691
|% 0,79
|
|IHLGM
|1,23
|135.614.555
|% 0,00
|
|ODAS
|2,10
|231.247.048
|% -0,94
|
|KRDMD
|2,72
|287.292.057
|% -3,55
|
|THYAO
|13,69
|1.361.197.157
|% -5,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9191
|7,9588
|% 0,59
|
|Frank
|6,2529
|6,2906
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6356
|1,6438
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|39,08
|
|Altın Gr.
|333
|333
|11,16
|
|Cumhuriyet
|2.208
|2.242
|76,00
|
|Tam
|2.199
|2.254
|72,07
|
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,86
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,42
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,81
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,63
|55,63
|-2,31
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:55IZMDC
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 395 adet işlem
-
14:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3864, 29 kaybederek (% -2.76 ) 136, 177
-
14:52XU100
Endeks 113, 937 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 48 altında . İşlem hacmi 7, 256.00 milyon TL de
-
14:52PGSUS
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 64.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 665, 552 adet işlem
-
14:49THYAO
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 13.67 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 193, 771 adet işlem