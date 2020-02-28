***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:01
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BOSSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822375
BIST
13:18105.210
En Yüksek
|Değişim
|: -4,72%
|| -5.208,52
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:186,2362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0358
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:186,8796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0579
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:18327,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,29
|Açılış
|: 327,51
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|25,78
|12.111.212
|% 11,44
|
|OYAYO
|3,73
|18.949.406
|% 10,36
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|AKSEN
|3,80
|13.258.013
|% 8,26
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|AVGYO
|1,49
|22.304.241
|% -12,87
|
|BUCIM
|3,39
|945.600
|% -11,72
|
|YESIL
|11,23
|3.749.360
|% -11,44
|
|SEKUR
|4,67
|1.975.111
|% -10,88
|
|BRKSN
|2,39
|1.072.964
|% -10,82
|
|THYAO
|11,44
|714.144.099
|% -5,84
|
|ASELS
|27,04
|558.611.610
|% -3,36
|
|GARAN
|9,48
|186.839.552
|% -6,97
|
|PETKM
|3,61
|140.280.015
|% -3,48
|
|YKBNK
|2,29
|133.019.413
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,38
|124.429.700
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,21
|104.410.628
|% -6,20
|
|ODAS
|1,93
|121.182.152
|% -5,39
|
|THYAO
|11,44
|714.144.099
|% -5,84
|
|YKBNK
|2,29
|133.019.413
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0396
|8,0799
|% 0,87
|
|Frank
|6,4663
|6,5052
|% 1,48
|
|Riyal
|1,6624
|1,6707
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-10,41
|
|Altın Gr.
|327
|328
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,84
|49,84
|-1,89
|