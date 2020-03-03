***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2020 16:21
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BOSSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823929
BIST
17:21110.376
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 3.066,12
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
17:216,1418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0184
|Açılış
|: 6,1460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1338
17:216,8324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0277
|Açılış
|: 6,8260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8250
17:21316,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 2,67
|Açılış
|: 316,67
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.241.282
|% 19,83
|
|TKNSA
|7,93
|142.167.017
|% 17,83
|
|CRFSA
|6,63
|44.209.988
|% 15,71
|
|DAGHL
|3,39
|958.921
|% 14,92
|
|SONME
|6,11
|5.554.056
|% 14,85
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,36
|9.165.624
|% -6,35
|
|GYHOL
|21,60
|11.808.607
|% -5,92
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|30,24
|1.330.706.638
|% 7,08
|
|THYAO
|12,16
|1.010.855.085
|% 3,05
|
|GARAN
|10,04
|559.464.687
|% 4,91
|
|KARSN
|1,92
|352.813.683
|% -2,54
|
|YKBNK
|2,53
|317.584.385
|% 5,86
|
|KARSN
|1,92
|352.813.683
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,38
|226.609.432
|% 7,81
|
|IHYAY
|1,16
|162.630.869
|% 8,41
|
|YKBNK
|2,53
|317.584.385
|% 5,86
|
|ODAS
|2,12
|213.836.002
|% 3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8372
|7,8765
|% -0,04
|
|Frank
|6,3925
|6,4310
|% 0,07
|
|Riyal
|1,6327
|1,6409
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|17,40
|
|Altın Gr.
|316
|316
|2,36
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.092
|2.144
|-13,24
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,41
|
|Çeyrek
|507
|519
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,87
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,02
|
|B. Petrol
|53,12
|53,12
|1,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:34METRO
Yüzde 8.33 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 132, 706 adet işlem
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, ASELS, YKBNK
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2887, 63 artarak (% 2.86 ) 104, 001
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, KRSTL, KERVN, EGCYO, DARDL, GUSGR, BALAT, MRGYO
-
17:33
IHYAY, KSTUR, TKNSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında