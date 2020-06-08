***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2020 17:58
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BOSSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849937
BIST
18:00109.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -457,33
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
18:006,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0282
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0424
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
18:00369,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,67
|Açılış
|: 369,47
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.464.795
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.914.035
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.238.543
|% 10,00
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|RTALB
|20,60
|6.931.900
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.650.808
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.540.121
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.249.270
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.683.161
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.373.709.745
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.069.525.702
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|747.823.842
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|694.734.858
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|601.113.458
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.069.525.702
|% 6,10
|
|GARAN
|8,26
|1.373.709.745
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,74
|601.113.458
|% 7,16
|
|PETKM
|3,78
|596.006.535
|% 0,27
|
|IHLGM
|1,33
|174.714.650
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6000
|8,6432
|% 0,65
|
|Frank
|7,0754
|7,1180
|% 1,06
|
|Riyal
|1,8047
|1,8138
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|6,13
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.430
|-17,20
|
|Tam
|2.468
|2.497
|-21,50
|
|Yarım
|1.204
|1.219
|-10,50
|
|Çeyrek
|602
|609
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|-1,08
|