***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2020 15:21
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876150
BIST
18:051.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,13
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
18:057,6697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0376
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6713
En Düşük
7,6111
18:058,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
18:05468,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,96
|Açılış
|: 468,52
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NATEN
|29,26
|198.533.862
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.136.022
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.737.161
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|6.471.178
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.487.907
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|935.913
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|438.586
|% -10,00
|
|ARMDA
|74,00
|15.662.326
|% -9,98
|
|MRSHL
|286,00
|29.359.716
|% -9,98
|
|SISE
|6,66
|1.978.355.215
|% 1,68
|
|KRDMD
|3,28
|1.106.059.841
|% 3,14
|
|PETKM
|4,25
|761.741.563
|% 2,16
|
|ODAS
|2,59
|589.699.308
|% 4,44
|
|THYAO
|10,57
|529.855.755
|% 2,13
|
|KRDMD
|3,28
|1.106.059.841
|% 3,14
|
|SISE
|6,66
|1.978.355.215
|% 1,68
|
|ODAS
|2,59
|589.699.308
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,00
|367.691.632
|% 1,52
|
|PETKM
|4,25
|761.741.563
|% 2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6657
|7,6697
|% 0,49
|
|Euro
|8,9761
|8,9848
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,7264
|9,7752
|% -0,29
|
|Frank
|8,3060
|8,3560
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0386
|2,0488
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-8,54
|
|Altın Gr.
|468
|469
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|41,65
|41,65
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:52
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005