***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2020 10:08
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894377
BIST
12:031.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,82
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
12:037,6456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0137
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
12:039,3320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0199
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
12:03459,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 459,18
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler12:03
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.442.656
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|58.574.496
|% 9,98
|
|GUBRF
|56,80
|20.487.533
|% 9,97
|
|EMNIS
|34,18
|468.163
|% 9,97
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|228.581.096
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|TSKB
|1,88
|622.618.806
|% 1,62
|
|GARAN
|10,09
|572.441.435
|% 0,50
|
|OYAKC
|8,65
|400.642.393
|% 1,88
|
|SISE
|7,19
|393.909.856
|% 0,84
|
|ALARK
|7,71
|320.267.129
|% 3,07
|
|TSKB
|1,88
|622.618.806
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,45
|245.626.549
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,17
|311.509.000
|% 0,46
|
|ISGYO
|2,52
|188.187.800
|% 5,00
|
|YYAPI
|1,90
|132.828.831
|% 6,74
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6405
|7,6456
|% -0,18
|
|Euro
|9,3257
|9,3320
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,2209
|10,2721
|% 0,21
|
|Frank
|8,5607
|8,6123
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0301
|2,0403
|% -0,23
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|6,98
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,28
|0,07
|
|B. Petrol
|49,90
|49,90
|-0,18
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:19ALGYO
Yüzde 5.38 oranında artışla 23.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 802, 493 adet işlem
-
12:18ISGYO
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 871, 269 adet işlem
-
12:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 31 artarak (% 0.92 ) 1, 568
-
12:16XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 10, 125.00 milyon TL de
-
12:15BAGFS
Yüzde 7.03 oranında artışla 22.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 415, 005 adet işlem