***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2022 13:14
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BOSSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028220
BIST
13:182.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 21,60
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
13:1815,2494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1644
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2496
En Düşük
15,0772
13:1816,1127
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1716
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
13:18910,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 10,94
|Açılış
|: 910,33
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler13:18
|PKENT
|229,40
|67.337.359
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.083.964
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.333.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.075.034
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|26.147.715
|% 9,73
|
|SELVA
|15,82
|9.710.695
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,74
|47.482.182
|% -9,77
|
|GMTAS
|3,02
|18.514.830
|% -8,48
|
|AKSGY
|2,16
|20.595.085
|% -6,49
|
|KARSN
|5,11
|505.302.557
|% -6,41
|
|SISE
|19,63
|1.571.428.729
|% 1,92
|
|KRDMD
|16,51
|1.409.883.382
|% 1,10
|
|THYAO
|42,60
|1.392.446.898
|% 0,71
|
|EREGL
|34,18
|1.153.262.974
|% 1,97
|
|ASELS
|24,12
|1.003.420.731
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,82
|836.071.418
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,87
|587.294.917
|% 0,21
|
|KARSN
|5,11
|505.302.557
|% -6,41
|
|KRDMD
|16,51
|1.409.883.382
|% 1,10
|
|AKBNK
|8,71
|743.004.037
|% 0,58
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2398
|15,2494
|% 1,09
|
|Euro
|16,0925
|16,1127
|% 1,08
|
|Sterlin
|18,7319
|18,8258
|% 1,02
|
|Frank
|15,2283
|15,3200
|% 0,73
|
|Riyal
|4,0525
|4,0728
|% 1,07
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|3,49
|
|Altın Gr.
|911
|911
|12,12
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|39,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|41,20
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,93
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,58
|