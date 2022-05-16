***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.05.2022 16:56
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030581
BIST
17:562.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -26,75
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:5615,5640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0865
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:5616,2188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1054
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:56906,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,08
|Açılış
|: 906,91
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:56
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.633.912
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.114.613
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.600.186
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.672.601
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.476.457
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.969.354
|% -9,84
|
|SKTAS
|3,92
|25.688.567
|% -9,68
|
|GENIL
|18,19
|244.266.210
|% -9,68
|
|THYAO
|42,96
|4.638.724.286
|% 1,13
|
|GARAN
|14,96
|1.842.489.836
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,30
|1.763.237.390
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,89
|1.547.647.086
|% -4,98
|
|SISE
|19,35
|1.440.466.882
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,64
|1.016.999.853
|% -1,86
|
|YKBNK
|4,34
|940.154.551
|% -4,62
|
|KARSN
|5,44
|718.287.116
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,12
|140.959.120
|% 2,75
|
|GARAN
|14,96
|1.842.489.836
|% -0,13
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5429
|15,5640
|% 0,56
|
|Euro
|16,1985
|16,2188
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,9909
|19,0861
|% 0,35
|
|Frank
|15,4103
|15,5031
|% 0,14
|
|Riyal
|4,1339
|4,1546
|% 0,49
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|1,96
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,08
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,45
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,21
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,36
|
Seans Raporu
17:56
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