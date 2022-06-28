***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2022 16:00
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BOSSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039705
BIST
17:202.508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -21,45
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.507
17:2016,6029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0770
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:2017,4590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0674
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:20974,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,27
|Açılış
|: 974,02
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:18
|DOKTA
|34,98
|8.625.796
|% 10,00
|
|BMSCH
|10,34
|91.288.946
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.008.003
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.675.293
|% 9,96
|
|SEKUR
|15,30
|99.028.029
|% -8,33
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,37
|142.902.549
|% -6,17
|
|KRTEK
|19,89
|17.168.094
|% -5,01
|
|THYAO
|49,00
|4.887.710.381
|% -1,13
|
|SISE
|21,76
|1.400.891.841
|% 0,46
|
|EREGL
|27,72
|1.237.587.660
|% -0,43
|
|SAHOL
|20,20
|1.151.439.301
|% -0,20
|
|KRDMD
|11,88
|975.258.370
|% -3,50
|
|YKBNK
|4,52
|905.497.466
|% -2,80
|
|ODAS
|3,11
|566.095.555
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,64
|461.135.417
|% 2,33
|
|TSKB
|2,10
|344.501.417
|% -0,94
|
|AKBNK
|8,40
|880.949.530
|% -1,29
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5770
|16,6045
|% 0,48
|
|Euro
|17,4174
|17,4579
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,2642
|20,3659
|% 0,23
|
|Frank
|17,3297
|17,4341
|% 0,65
|
|Riyal
|4,4215
|4,4436
|% 0,69
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|2,55
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,55
|
|Cumhuriyet
|6.516
|6.615
|22,00
|
|Tam
|6.507
|6.605
|13,00
|
|Yarım
|3.190
|3.231
|7,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,30
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33KONKA
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 20.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 478, 992 adet işlem
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17:32TEZOL
Yüzde -54.90 oranında düşüşle 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 670, 804 adet işlem
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17:31IHAAS
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 920, 312 adet işlem
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17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21 kaybederek (% -0.93 ) 2, 236
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOKTA, ISBIR, BMSCH, RODRG, MAKIM