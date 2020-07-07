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***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

07.07.2020 13:23
GÜNCEL HABERLER



***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
29.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.07.2020
Açıklamalar

Şirketimizin 25 Haziran 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki  ilgili düzenlemeler kapsamına giren diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak  PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiş ve 06 Temmuz 2020 tarih, 10112 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855805


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GLBMD 5,25 22.201.844 % 9,83  
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Riyal 1,8249 1,8340 % 0,07  
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Altın Gr. 392 392 -1,50  
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Tam 2.616 2.628 -10,60  
Yarım 1.271 1.285 -5,10  
Çeyrek 636 643 -2,60  
Gümüş.Ons 18,01 18,05 -0,24  
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