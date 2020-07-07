***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.06.2020Tescil Tarihi29.06.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06.07.2020AçıklamalarŞirketimizin 25 Haziran 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamına giren diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiş ve 06 Temmuz 2020 tarih, 10112 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855805BIST