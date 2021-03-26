***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.03.2021 17:09
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komite'nin ön onayı ve teklifi çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921070
BIST
16:551.380
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -14,27
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:558,0104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0709
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:559,4300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0600
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4350
En Düşük
9,3500
16:55445,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,76
|Açılış
|: 445,23
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:53
|BJKAS
|6,93
|595.493.281
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.096.297
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|20.113.270
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|91.684.910
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|665.728.902
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|GARAN
|6,91
|2.588.681.269
|% -1,14
|
|VESTL
|38,32
|970.543.991
|% 3,29
|
|SISE
|7,33
|861.985.605
|% 1,52
|
|SASA
|44,92
|736.226.512
|% -0,97
|
|KRDMD
|6,70
|691.423.204
|% 3,72
|
|GARAN
|6,91
|2.588.681.269
|% -1,14
|
|SKBNK
|1,18
|209.891.450
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,78
|634.871.127
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,17
|329.838.463
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|202.493.990
|% 0,72
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0046
|8,0126
|% 0,92
|
|Euro
|9,4552
|9,4684
|% 1,21
|
|Sterlin
|11,0331
|11,0884
|% 1,56
|
|Frank
|8,4913
|8,5424
|% 1,03
|
|Riyal
|2,1326
|2,1433
|% 1,11
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,32
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.935
|3.009
|4,82
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,33
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|64,02
|64,02
|2,07
|