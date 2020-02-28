***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Değerleme Raporu
28.02.2020 17:41
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrımenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimize Ait Gayrimenkullerin Değerlemesi.
Rapor Tarihi
31.12.2019
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin 31.12.2019 tarihli değerleme raporları TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Tespit edilen değerler, Şirketimizin kamuya açıklanan 31.12.2019 tarihli finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dipnotlarda detaylı açıklamalar mevcuttur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822862
BIST
17:54105.781
En Yüksek
|Değişim
|: -4,20%
|| -4.637,66
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:546,2429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:546,8447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:54324,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,37
|Açılış
|: 324,85
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|46.743.843
|% 14,79
|
|HUBVC
|25,96
|17.432.742
|% 12,22
|
|LINK
|27,04
|8.354.420
|% 11,83
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|AVGYO
|1,51
|52.015.659
|% -11,70
|
|VERUS
|19,52
|4.716.024
|% -11,03
|
|BUCIM
|3,42
|1.675.393
|% -10,94
|
|BAGFS
|14,39
|16.768.220
|% -10,29
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|THYAO
|11,75
|1.657.339.740
|% -3,29
|
|ASELS
|27,68
|1.077.782.175
|% -1,07
|
|GARAN
|9,52
|575.379.211
|% -6,58
|
|AKBNK
|6,77
|315.933.099
|% -6,10
|
|ODAS
|1,94
|264.823.957
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,38
|221.716.623
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|175.986.018
|% -5,43
|
|THYAO
|11,75
|1.657.339.740
|% -3,29
|
|ODAS
|1,94
|264.823.957
|% -4,90
|
|YKBNK
|2,32
|264.425.872
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9833
|8,0234
|% 0,16
|
|Frank
|6,4216
|6,4603
|% 0,78
|
|Riyal
|1,6574
|1,6657
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|-20,13
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,97
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,11
|
|B. Petrol
|50,12
|50,12
|-1,61
|
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