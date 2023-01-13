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***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

13.01.2023 11:09
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, Şirket esas sözleşmesinde aşağıda yazılı olan değişikliklerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla, ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Tasarısının Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır.
Kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101865


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