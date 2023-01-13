***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.01.2023 11:09
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, Şirket esas sözleşmesinde aşağıda yazılı olan değişikliklerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla, ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Tasarısının Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır.
Kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101865
BIST
10:555.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 44,09
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
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5.019
En Düşük
4.926
10:5518,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 18,9500
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|Önceki Kapanış
|: 18,9380
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En Düşük
18,7471
10:5520,3863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 20,4800
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|Önceki Kapanış
|: 20,3450
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20,4273
En Düşük
20,3446
10:551.147,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,74
|Açılış
|: 1.147,04
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|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler10:53
|ONCSM
|37,40
|4.630.382
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|10.914.239
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|18.383.217
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|5.580.199
|% 9,96
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|TERA
|23,44
|4.249.347
|% -4,72
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|ALFAS
|239,50
|73.545.474
|% -4,20
|
|EREGL
|40,46
|1.848.963.114
|% 2,22
|
|KRDMD
|18,71
|1.683.630.741
|% -1,01
|
|THYAO
|135,80
|1.610.060.690
|% 0,00
|
|ASELS
|56,30
|1.177.223.692
|% 0,72
|
|EKGYO
|8,16
|965.129.845
|% -4,11
|
|EKGYO
|8,16
|965.129.845
|% -4,11
|
|KRDMD
|18,71
|1.683.630.741
|% -1,01
|
|YKBNK
|9,27
|710.552.035
|% 2,54
|
|SKBNK
|2,66
|126.406.364
|% 0,76
|
|EREGL
|40,46
|1.848.963.114
|% 2,22
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7812
|18,7850
|% 0,01
|
|Euro
|20,3700
|20,3734
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,8668
|22,9815
|% -0,01
|
|Frank
|20,1670
|20,2885
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,01
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-0,44
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.731
|7.789
|-21,00
|
|Yarım
|3.764
|3.811
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.906
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|-0,08
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