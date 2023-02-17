***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Esas Sözleşmesi'nin 4. ve 10. maddesinde değişiklik yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasına ve ilgili değişikliklerin Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir.Esas Sözleşme değişikliklerini Sermaye Piyasası Kurulu 06.02.2023 tarihinde, Ticaret Bakanlığı ise 17.02.2023 tarihinde onaylamıştır.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114829BIST