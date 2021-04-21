***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme
21.04.2021 10:42
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin son hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
10 15/04/2021 20/04/2021 10313
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929870
BIST
10:281.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,34
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.353
10:288,1488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1577
En Düşük
8,0986
10:289,8030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0341
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8120
En Düşük
9,7531
10:28466,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,65
|Açılış
|: 466,48
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,28
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler10:26
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|6.064.380
|% 9,52
|
|FENER
|34,96
|52.122.319
|% 9,25
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|7.864.560
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|ANELE
|4,52
|26.204.866
|% -8,69
|
|SEYKM
|20,60
|1.803.575
|% -8,12
|
|PETKM
|6,53
|251.979.934
|% -0,61
|
|GARAN
|7,01
|186.297.868
|% -1,13
|
|EREGL
|18,25
|138.203.355
|% 0,11
|
|KRDMD
|7,26
|89.441.183
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,08
|79.459.409
|% -1,89
|
|PETKM
|6,53
|251.979.934
|% -0,61
|
|YKBNK
|2,08
|79.459.409
|% -1,89
|
|EKGYO
|1,83
|65.268.865
|% -0,54
|
|PEKGY
|1,37
|38.899.796
|% -6,16
|
|GARAN
|7,01
|186.297.868
|% -1,13
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1514
|8,1538
|% 0,57
|
|Euro
|9,8030
|9,8104
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,2784
|11,3350
|% 0,07
|
|Frank
|8,8308
|8,8840
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1603
|2,1711
|% 0,21
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|8,07
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,08
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-0,13
|