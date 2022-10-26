***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.10.2022 18:18
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2022 - 30/09/2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074439
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1895
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7403
En Düşük
18,4735
18:05999,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,62
|Açılış
|: 999,41
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.173
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.733.945
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.194.940
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.793
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.122.373
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.700.489.418
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.562.837.477
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.334.767.658
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.891.615.639
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.512.839
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.562.837.477
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.919.085
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5946
|18,6036
|% 0,00
|
|Euro
|18,7303
|18,7403
|% 1,02
|
|Sterlin
|21,5108
|21,6186
|% 1,10
|
|Frank
|18,7606
|18,8736
|% 0,70
|
|Riyal
|4,9334
|4,9581
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|19,20
|
|Altın Gr.
|998
|998
|8,96
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.702
|6.776
|18,00
|
|Yarım
|3.266
|3.310
|9,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.658
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
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17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516