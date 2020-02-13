***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 33.012.769 0 0 0 0 0 0 0 -187.490.570 0 0 0 151.796.455 0 -22.344.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.001.274 0 68.658.765 7.672.103 0 61.306.650 0 61.306.650Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler17 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler17 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler17 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler17 0 0 0Diğer Düzeltmeler17 0 -1.571.537 -1.571.537 0 -1.571.537Düzeltmelerden Sonraki Tutar17 33.012.769 0 0 0 0 0 0 0 -187.490.570 0 0 0 151.796.455 0 -22.344.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.001.274 0 67.087.228 7.672.103 59.735.113 0 59.735.113Transferler17 0 0 37.498.114 -981.164 -10.001.274 -18.843.573 -7.672.103 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 10.735.384 -7.128.870 57.969.655 61.576.169 0 61.576.169Dönem Karı (Zararı)17 57.969.655 57.969.655 0 57.969.655Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 10.735.384 -7.128.870 3.606.514 0 3.606.514Sermaye Arttırımı17 0 0 0Sermaye Azaltımı17 0 0 0 0 0Sermaye Avansı17 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi17 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi17 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları17 0 0 0Kar Payları17 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler17 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -7.472.861 7.472.861 -7.472.861 -7.472.861 0 -7.472.861Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması17 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış17 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler17 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları17 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar17 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar17 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar17 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar17 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)17 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 0 40.770.794 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 40.770.794 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler17 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler17 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler17 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler17 0 0 0Diğer Düzeltmeler17 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 0 40.770.794 57.969.655 138.838.421 0 138.838.421Transferler17 0 0 37.498.114 -897.545 1.467.584 0 19.901.502 -57.969.655 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 13.110.648 -2.676.466 64.559.541 74.993.723 0 74.993.723Dönem Karı (Zararı)17 64.559.541 64.559.541 0 64.559.541Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 13.110.648 -2.676.466 10.434.182 0 10.434.182Sermaye Arttırımı17 28.987.231 -25.000.000 4.565.883 8.553.114 0 8.553.114Sermaye Azaltımı17 0 0 0 0 0Sermaye Avansı17 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi17 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi17 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları17 0 0 0Kar Payları17 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler17 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -2.136.889 2.136.889 -2.136.889 -2.136.889 0 -2.136.889Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması17 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış17 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler17 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları17 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar17 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar17 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar17 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar17 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)17 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 0 220.248.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.632.186 68.469.295Dönem Karı (Zararı)64.559.541 57.969.655Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)64.559.541 57.969.655Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler84.372.234 139.201.575Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19.253.913 15.988.607Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.375.998 4.021.076Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.375.998 4.021.076Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.970.254 6.689.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.284.873 4.795.925Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-314.619 1.893.826Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler460.671 20.952.646Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 21.065.468Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri501.076 -404.822Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-40.405 292.000Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler70.334.855 142.297.166Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-23.525.000 -30.749.768Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-23.525.000 -30.749.768Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.629.727 -20.882.295Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.128.184 884.392Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.128.184 884.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-105.512.109 -126.587.599Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-47.292.853 -95.523.824İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-119.796 -20.602İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-47.173.057 -95.503.222Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.208.340 720.423İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.208.340 720.423Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.639.430 -30.720.077Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.910.703 400.340Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-47.013.302 30.122.574İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)270.118 -13.717İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-47.283.420 30.136.291Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.091.095 -657.624İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.461.424 -30.929.411Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)6.080.888 -6.399.173Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.619.464 -24.530.238Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.419.666 70.583.631Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.547.415 -2.412.328Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -1.385.160Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.240.065 1.683.152YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.526.475 -90.675.591Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.128.185 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.128.185 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.489.919 -90.443.924Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.489.919 -90.443.924Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri-164.741 -231.667FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.381.574 17.718.186Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.565.883 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.565.883 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri3.987.231 25.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.136.889 -7.472.861İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.136.889 -7.472.861Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri201.924.910 234.681.534Kredilerden Nakit Girişleri201.830.938 232.837.737Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri93.972 1.843.797Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-204.770.303 -216.201.040Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-204.770.303 -216.201.040Ödenen Faiz-20.952.406 -18.289.447YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.724.137 -4.488.110Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi943.754 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.667.891 -4.488.110DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.482.075 12.970.185DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.149.966 8.482.075Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 20.149.966 8.482.075Ticari Alacaklar246.629.906 198.432.582İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 140.398 20.602İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 246.489.508 198.411.980Diğer Alacaklar3.975.114 2.766.774İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 1.270 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.973.844 2.766.774Stoklar9 128.854.342 112.214.912Peşin Ödenmiş Giderler7 5.746.833 2.831.773İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.746.833 2.831.773Diğer Dönen Varlıklar8 5.619.424 11.700.312İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 5.619.424 11.700.312ARA TOPLAM410.975.585 336.428.428TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR410.975.585 336.428.428DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 202.295.000 175.790.000Maddi Duran Varlıklar10 255.569.607 254.357.137Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 13.781.156 11.638.559Peşin Ödenmiş Giderler7 436.066 440.423İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 436.066 440.423Ertelenmiş Vergi Varlığı24 0 3.484.495TOPLAM DURAN VARLIKLAR472.081.829 445.710.614TOPLAM VARLIKLAR883.057.414 782.139.042KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar261.276.858 153.792.795İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar261.276.858 153.792.795Banka Krediler