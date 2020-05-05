***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 40.770.794 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421Transferler17 -224.386 58.194.041 -57.969.655Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -164.240 2.786.598 2.622.358 2.622.358Dönem Karı (Zararı)17 2.786.598 2.786.598 2.786.598Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 -164.240 -164.240 -164.240Sermaye ArttırımıSermaye Avansı17 8.553.114 8.553.114 8.553.114Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17 33.012.769 33.553.114 -7.472.861 -149.992.456 161.326.289 -29.637.256 7.472.861 98.964.835 2.786.598 150.013.893 150.013.893Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 62.000.000 -9.609.750 4.565.883 -112.494.342 173.763.778 -32.149.482 11.077.334 58.535.407 64.559.541 220.248.369 220.248.369Transferler17 -504.858 65.064.399 -64.559.541 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -822.465 3.642.623 2.820.158 2.820.158Dönem Karı (Zararı)17 3.642.623 3.642.623 3.642.623Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 -822.465 -822.465 -822.465Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -1.699.151 1.699.151 -1.699.151 -1.699.151 -1.699.151Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 -11.308.901 4.565.883 -112.494.342 173.258.920 -32.971.947 12.776.485 121.900.655 3.642.623 221.369.377 221.369.377Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.697.828 8.918.010Dönem Karı (Zararı)3.642.623 2.786.598Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.642.623 2.786.598Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler47.857.974 40.651.843Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.316.319 5.242.766Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler896.110 118.085Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler896.110 118.085Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler591.308 -1.126.989Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.496.992 1.821.755Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-905.684Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.948.744Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler460.671 6.203.677Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 5.959.545Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri501.076 333.161Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-40.405 -89.029Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler38.694.475 29.572.115Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.258.281 642.189Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-359.190 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-359.190 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-48.611.705 -32.895.838Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.573.329 18.071.027İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-115.937 20.444İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.457.392 18.050.583Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-479.934 -4.213.626İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-479.934 -4.213.626Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-44.604.574 -20.452.990Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-12.222.370 -482.918Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.720.406 -24.139.280İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.569.845 487.391İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.150.561 -24.626.671Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-3.365.607 -1.271.029İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.086.297 -407.022Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.829.278 -1.982.598Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)742.981 1.575.576Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.888.892 10.542.603Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.191.064 -962.762Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -661.831YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.034.712 -2.322.253Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri359.190 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri359.190 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.393.902 -2.322.253Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.393.902 -2.322.253FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.230.437 -775.873Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 8.553.114İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.699.151 -7.472.861İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.699.151 -7.472.861Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri88.311.486 47.043.200Kredilerden Nakit Girişleri84.530.099 46.011.665Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri3.781.387 1.031.535Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-76.601.713 -43.207.444Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-76.601.713 -45.863.379Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 2.655.935Ödenen Faiz-4.780.185 -5.691.882YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.106.447 5.819.884Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi232.317 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.874.130 5.819.884DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.149.966 8.482.075DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.275.836 14.301.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.275.836 20.149.966Ticari Alacaklar254.347.529 246.629.906İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 256.335 140.398İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 254.091.194 246.489.508Diğer Alacaklar4.455.048 3.975.114İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 1.870 1.270İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.453.178 3.973.844Stoklar9 173.458.916 128.854.342Peşin Ödenmiş Giderler17.591.953 5.746.833İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 17.591.953 5.746.833Diğer Dönen Varlıklar8.448.700 5.619.424İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 8.448.700 5.619.424ARA TOPLAM463.577.982 410.975.585TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR463.577.982 410.975.585DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 202.295.000 202.295.000Maddi Duran Varlıklar10 272.094.949 255.569.607Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 14.333.397 13.781.156Peşin Ödenmiş Giderler813.317 436.066İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 813.317 436.066TOPLAM DURAN VARLIKLAR489.536.663 472.081.829TOPLAM VARLIKLAR953.114.645 883.057.414KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar291.231.796 261.276.858İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar291.231.796 261.276.858Banka Kredileri4 287.148.726 260.975.174Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.083.070 301.684Ticari Borçlar95.590.795 72.075.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 1.839.963 270.118İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 93.750.832 71.805.694Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 6.232.585 5.729.591Devlet Teşvik ve Yardımları14 84.954 84.954Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.625.017 6.990.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 3.625.017 6.990.624Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 17.356Kısa Vadeli Karşılıklar8.293.436 9.092.718Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.590.460 3.484.057Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.702.976 5.608.661Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.516.408 3.276.420İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 3.516.408 3.276.420ARA TOPLAM408.574.991 358.544.333TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER408.574.991 358.544.333UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar277.648.401 261.746.961İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar277.648.401 261.746.961Banka Kredileri4 262.484.975 261.746.961Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 15.163.426 0Ticari Borçlar5.983.616 6.277.117İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 5.983.616 6.277.117Devlet Teşvik ve Yardımları14 84.954 84.954Uzun Vadeli Karşılıklar28.165.583 26.937.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 28.165.583 26.937.979Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 11.287.723 9.217.701TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER323.170.277 304.264.712TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER731.745.268 662.809.045ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar221.369.377 220.248.369Ödenmiş Sermaye17 62.000.000 62.000.000Geri Alınmış Paylar (-)17 -11.308.901 -9.609.750Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 4.565.883 4.565.883Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2.5 -112.494.342 -112.494.342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)140.286.973 141.614.296Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)140.286.973 141.614.296Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 173.258.920 173.763.778Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.971.947 -32.149.482Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 12.776.485 11.077.334Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler17 11.308.901 9.609.750Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.467.584 1.467.584Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 121.900.656 58.535.407Net Dönem Karı veya Zararı17 3.642.623 64.559.541TOPLAM ÖZKAYNAKLAR221.369.377 220.248.369TOPLAM KAYNAKLAR953.114.645 883.057.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 177.900.744 149.807.816Satışların Maliyeti18 -129.429.390 -110.379.553TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.471.354 39.428.263BRÜT KAR (ZARAR)48.471.354 39.428.263Genel Yönetim Giderleri19 -5.659.265 -5.784.617Pazarlama Giderleri19 -11.936.990 -9.595.748Araştırma ve Geliştirme Giderleri-59.582 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 44.178.337 22.015.419Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -29.832.844 -13.475.757ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.161.010 32.587.560Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 359.189 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.520.199 32.587.560Finansman Gelirleri21 1.226.965 1.668.263Finansman Giderleri22 -40.828.905 -30.056.505SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.918.259 4.199.318Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.275.636 -1.412.720Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -111.059Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -2.275.636 -1.301.661SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.642.623 2.786.598DÖNEM KARI (ZARARI)3.642.623 2.786.598Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.642.623 2.786.598Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-822.465 -164.240Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.028.081 -205.300Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler205.616 41.060Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 205.616 41.060Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-822.465 -164.240TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.820.158 2.622.358Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.820.158 2.622.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842773BIST