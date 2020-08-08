***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.455 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 40.770.795 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421Düzeltmelerden Sonraki Tutar17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.455 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 0 40.770.795 57.969.655 138.838.421 0 138.838.421Transferler17 0 0 0 -448.772 1.467.583 0 56.950.844 -57.969.655 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 -379.143 10.281.149 9.902.006 0 9.902.006Dönem Karı (Zararı)17 10.281.149 10.281.149 0 10.281.149Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 -379.143 -379.143 0 -379.143Sermaye Arttırımı17 28.987.231 -25.000.000 4.565.883 8.553.114 0 8.553.114Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -1.427.664 1.427.664 -1.427.664 -1.427.664 0 -1.427.664Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -8.900.525 0 4.565.883 -149.992.455 0 0 0 161.101.903 0 -29.852.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.368.108 0 0 0 96.293.975 10.281.149 0 155.865.877 0 155.865.877Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 0 220.248.369Düzeltmelerden Sonraki Tutar17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 0 220.248.369Transferler17 0 0 0 -1.009.717 2.716.234 0 62.853.024 -64.559.541 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 -691.126 -16.218.317 -16.909.443 0 -16.909.443Dönem Karı (Zararı)17 -16.218.317 -16.218.317 0 -16.218.317Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 -691.126 -691.126 0 -691.126Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -1.699.151 1.699.151 -1.699.150 -1.699.150 0 -1.699.150Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 172.754.061 0 -32.840.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 119.689.281 -16.218.317 0 201.639.776 0 201.639.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.182.075 601.863Dönem Karı (Zararı)-16.218.317 10.281.149Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-16.218.317 10.281.149Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler117.234.223 72.233.302Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 , 11, 19 10.583.961 9.557.578Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.098.971 186.194Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.098.971 186.194Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.056.145 2.995.965Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.154.787 3.310.584Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.098.642 -314.619Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.944.612 6.289.689Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14.483.941 5.959.545Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri501.076 366.849Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-40.405 -36.705Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler93.116.692 51.985.905Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -3.105.243 1.241.128Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-460.915 -23.157Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -460.915 -23.157İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-37.034.509 -78.643.187Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler34.444.427 -21.805.538İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-98.935 19.876İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)34.543.362 -21.825.414Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.768.589 -2.337.047İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.270 -28.390İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.769.859 -2.308.657Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-40.426.000 -14.372.866Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.392.712 -2.423.967Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.593.163 -38.300.459İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)597.132 1.166.741İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-22.190.295 -39.467.200Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-3.352.066 6.993.823İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.053.594 -6.397.133Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.020.533 336.162Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.074.127 -6.733.295Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları63.981.397 3.871.264Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -1.799.322 -2.263.579Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 0 -1.005.822YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.977.833 -4.631.419Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri469.347 23.157Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri469.347 23.157Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.447.180 -4.654.576Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10, 11 -32.447.180 -4.654.576FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.926.240 472.048Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 8.553.114İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.699.150 -1.427.664İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.699.150 -1.427.664Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri234.137.677 114.541.110Kredilerden Nakit Girişleri213.298.913 115.884.395Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri20.838.764 -1.343.285Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-240.407.789 -110.195.187Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-240.407.789 -110.195.187Ödenen Faiz-12.956.978 -10.999.325YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.278.002 -3.557.508Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi398.669 1.510.247NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.676.671 -2.047.261DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.149.966 8.482.075DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 29.826.637 6.434.814Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 29.826.637 20.149.966Ticari Alacaklar211.126.911 246.629.906İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 239.333 140.398İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 210.887.578 246.489.508Diğer Alacaklar5.743.703 3.975.114İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 0 1.270İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.743.703 3.973.844Stoklar9 169.280.342 128.854.342Peşin Ödenmiş Giderler7 11.565.135 5.746.833İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 11.565.135 5.746.833Diğer Dönen Varlıklar8 6.639.956 5.619.424İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 6.639.956 5.619.424ARA TOPLAM434.182.684 410.975.585TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR434.182.684 410.975.585DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 202.295.000 202.295.000Maddi Duran Varlıklar10 276.920.668 255.569.607Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 14.284.882 13.781.156Peşin Ödenmiş Giderler7 1.010.477 436.066İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 1.010.477 436.066TOPLAM DURAN VARLIKLAR494.511.027 472.081.829TOPLAM VARLIKLAR928.693.711 883.057.414KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar282.622.048 261.276.858İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar282.622.048 261.276.858Banka Kredileri4 279.150.048 260.975.174Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.472.000 301.684Ticari Borçlar52.517.200 72.075.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 867.250 270.118İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 51.649.950 71.805.694Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 7.285.760 5.729.591Diğer Borçlar15.821.532 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 15.821.532 0Devlet Teşvik ve Yardımları14 84.954 84.954Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 3.638.559 6.990.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 3.638.559 6.990.624Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 17.356Kısa Vadeli Karşılıklar7.342.275 9.092.718Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.832.257 3.484.057Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.510.018 5.608.661Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 3.456.788 3.276.420İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 3.456.788 3.276.420ARA TOPLAM372.769.116 358.544.333TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER372.769.116 358.544.333UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar314.690.039 261.746.961İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar314.690.039 261.746.961Banka Kredileri4 297.608.357 261.746.961Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 17.081.682 0Ticari Borçlar4.743.642 6.277.117İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 4.743.642 6.277.117Devlet Teşvik ve Yardımları14 84.954 84.954Uzun Vadeli Karşılıklar28.809.150 26.937.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 28.809.150 26.937.979Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 5.957.034 9.217.701TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER354.284.819 304.264.712TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER727.053.935 662.809.045ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar201.639.776 220.248.369Ödenmiş Sermaye17 62.000.000 62.000.000Geri Alınmış Paylar (-)17 -11.308.901 -9.609.750Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 4.565.883 4.565.883Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2,5 -112.494.342 -112.494.342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)139.913.453 141.614.296Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)139.913.453 141.614.296Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)172.754.061 173.763.778Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.840.608 -32.149.482Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 15.492.719 11.077.334Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler17 11.308.901 9.609.750Diğer Kısıtlanmış Yedekler17 4.183.818 1.467.584Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları119.689.281 58.535.407Net Dönem Karı veya Zararı-16.218.317 64.559.541TOPLAM ÖZKAYNAKLAR201.639.776 220.248.369TOPLAM KAYNAKLAR928.693.711 883.057.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 258.169.754 322.109.423 80.269.010 172.301.607Satışların Maliyeti18 -185.221.599 -235.331.862 -55.792.209 -124.952.309TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)72.948.155 86.777.561 24.476.801 47.349.298BRÜT KAR (ZARAR)72.948.155 86.777.561 24.476.801 47.349.298Genel Yönetim Giderleri19 -9.166.437 -10.641.166 -3.507.172 -4.856.549Pazarlama Giderleri19 -18.740.406 -22.324.876 -6.803.416 -12.729.128Araştırma ve Geliştirme Giderleri-75.067 0 -15.485 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 71.717.065 40.130.839 27.538.728 18.115.420Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -45.714.367 -29.254.397 -15.881.523 -15.778.640ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)70.968.943 64.687.961 25.807.933 32.100.401Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 460.915 23.157 101.726 23.157FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)71.429.858 64.711.118 25.909.659 32.123.558Finansman Gelirleri21 2.103.199 2.528.949 876.234 860.686Finansman Giderleri22 -92.839.261 -54.836.200 -52.010.356 -24.779.695SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-19.306.204 12.403.867 -25.224.463 8.204.549Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.087.887 -2.122.718 5.363.523 -709.998Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 -275.609 0 -164.550Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 3.087.887 -1.847.109 5.363.523 -545.448SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-16.218.317 10.281.149 -19.860.940 7.494.551DÖNEM KARI (ZARARI)-16.218.317 10.281.149 -19.860.940 7.494.551Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-16.218.317 10.281.149 -19.860.940 7.494.551Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-691.126 -379.142 131.339 -214.903Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -863.907 -473.929 164.174 -268.629Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler172.781 94.787 -32.835 53.726Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 172.781 94.787 -32.835 53.726Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-691.126 -379.142 131.339 -214.903TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.909.443 9.902.007 -19.729.601 7.279.648Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-16.909.443 9.902.007 -19.729.601 7.279.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866957BIST