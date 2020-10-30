***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 40.770.794 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler17 0 0 0 -673.159 1.467.583 0 57.175.231 -57.969.655 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 -2.235.278 38.750.832 36.515.554 0 36.515.554Dönem Karı (Zararı)17 38.750.832 38.750.832 0 38.750.832Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 -2.235.278 -2.235.278 0 -2.235.278Sermaye Arttırımı17 28.987.231 -25.000.000 4.565.883 8.553.114 0 8.553.114Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -2.136.889 2.136.890 -2.136.890 -2.136.889 0 -2.136.889Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -149.992.456 0 0 0 160.877.516 0 -31.708.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 95.809.135 38.750.832 0 181.770.200 0 181.770.200Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 0 220.248.369Transferler17 0 0 0 -46.162.612 2.716.234 0 108.005.919 -64.559.541 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 -476.416 -18.826.011 -19.302.427 0 -19.302.427Dönem Karı (Zararı)17 -18.826.011 -18.826.011 0 -18.826.011Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 -476.416 -476.416 0 -476.416Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -1.699.151 1.699.151 -1.699.151 -1.699.151 0 -1.699.151Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 127.601.166 0 -32.625.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 164.842.175 -18.826.011 0 199.246.791 0 199.246.791Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI101.247.918 20.106.946Dönem Karı (Zararı)-18.826.011 38.750.832Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-18.826.011 38.750.832Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler175.201.868 63.955.755Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 , 11, 19 15.816.251 14.348.507Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.705.475 94.755Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.705.475 94.755Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.900.881 4.904.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 3.863.632 5.045.731Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 -962.751 -141.316Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-24.466.782 6.420.216Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-24.927.453 5.959.545Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri501.076 501.076Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-40.405 -40.405Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler163.332.131 29.122.389Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -3.433.225 9.865.114Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19.347.137 -799.641Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 19.347.137 -799.641İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.649.644 -78.672.043Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-56.751.296 -9.945.450İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.619.836 20.602İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-54.131.460 -9.966.052Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.386.144 -1.703.685İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)27 1.270 -28.390İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.387.414 -1.675.295Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -36.768.919 -10.428.716Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 540.926 -4.740.387Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.376.308 -53.347.222İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27 2.167.247 55.813İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-28.543.555 -53.403.035Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 10.226.927 3.982.436İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.865.170 -2.489.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.489.998 2.854.540Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)56.375.172 -5.343.559Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları103.726.213 24.034.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -2.478.295 -2.921.776Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 0 -1.005.822YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.322.623 -6.173.219Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri55.546.295 799.641Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11 55.546.295 799.641Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-66.868.918 -6.972.860Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10, 11 -66.868.918 -6.972.860FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-102.146.881 -14.619.899Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 8.553.114İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.699.151 -2.136.889İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.699.151 -2.136.889Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri404.006.877 133.360.310Kredilerden Nakit Girişleri383.432.385 132.933.932Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri20.574.492 426.378Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-482.600.174 -138.389.503Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-482.600.174 -138.389.503Ödenen Faiz-21.854.433 -16.006.931YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.221.586 -686.172Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.282.037 403.739NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.939.549 -282.433DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.149.966 8.482.075DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 10.210.417 8.199.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.210.417 20.149.966Ticari Alacaklar301.716.132 246.629.906İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 2.760.234 140.398İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 298.955.898 246.489.508Diğer Alacaklar5.361.258 3.975.114İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 0 1.270İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.361.258 3.973.844Stoklar9 165.623.261 128.854.342Peşin Ödenmiş Giderler4.728.019 5.746.833İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 4.728.019 5.746.833Diğer Dönen Varlıklar4.129.425 5.619.424İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 4.129.425 5.619.424ARA TOPLAM491.768.512 410.975.585TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR491.768.512 410.975.585DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 127.410.000 202.295.000Maddi Duran Varlıklar10 305.688.447 255.569.607Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 14.706.550 13.781.156Peşin Ödenmiş Giderler913.954 436.066İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 913.954 436.066TOPLAM DURAN VARLIKLAR448.718.951 472.081.829TOPLAM VARLIKLAR940.487.463 883.057.414KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar309.081.543 261.276.858İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar309.081.543 261.276.858Banka Kredileri4 305.511.417 260.975.174Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.570.126 301.684Ticari Borçlar47.808.576 72.075.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 2.437.365 270.118İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 45.371.211 71.805.694Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 8.945.217 5.729.591Diğer Borçlar26.346.530 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 26.346.530Devlet Teşvik ve Yardımları14 84.954 84.954Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.217.551 6.990.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 17.217.551 6.990.624Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 59.713 17.356Kısa Vadeli Karşılıklar7.759.507 9.092.718Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.113.597 3.484.057Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.645.910 5.608.661Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.161.983 3.276.420İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 5.161.983 3.276.420ARA TOPLAM422.465.574 358.544.333TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER422.465.574 358.544.333UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar279.108.713 261.746.961İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar279.108.713 261.746.961Banka Kredileri4 262.957.214 261.746.961Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 16.151.499 0Ticari Borçlar4.669.122 6.277.117İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 4.669.122 6.277.117Devlet Teşvik ve Yardımları14 84.954 84.954Uzun Vadeli Karşılıklar29.289.293 26.937.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 29.289.293 26.937.979Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 5.623.016 9.217.701TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER318.775.098 304.264.712TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER741.240.672 662.809.045ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar199.246.791 220.248.369Ödenmiş Sermaye17 62.000.000 62.000.000Geri Alınmış Paylar (-)17 -11.308.901 -9.609.750Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 4.565.883 4.565.883Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi17 -112.494.342 -112.494.342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)94.975.268 141.614.296Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)94.975.268 141.614.296Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 127.601.166 173.763.778Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15, 17 -32.625.898 -32.149.482Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 15.492.719 11.077.334Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler17 11.308.901 9.609.750Diğer Kısıtlanmış Yedekler4.183.818 1.467.584Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 164.842.175 58.535.407Net Dönem Karı veya Zararı17 -18.826.011 64.559.541TOPLAM ÖZKAYNAKLAR199.246.791 220.248.369TOPLAM KAYNAKLAR940.487.463 883.057.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 443.874.729 492.819.258 185.704.975 170.709.835Satışların Maliyeti18 -303.509.246 -367.297.207 -118.287.647 -131.965.345TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)140.365.483 125.522.051 67.417.328 38.744.490BRÜT KAR (ZARAR)140.365.483 125.522.051 67.417.328 38.744.490Genel Yönetim Giderleri19 -14.971.007 -16.216.151 -5.804.570 -5.574.985Pazarlama Giderleri19 -29.188.440 -33.859.214 -10.448.034 -11.534.338Araştırma ve Geliştirme Giderleri-103.630 0 -28.563 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 139.538.006 50.836.902 67.820.941 10.706.063Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -78.324.414 -47.147.220 -32.610.047 -17.892.823ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)157.315.998 79.136.368 86.347.055 14.448.407Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 -19.347.137 799.641 -19.808.052 776.484FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)137.968.861 79.936.009 66.539.003 15.224.891Finansman Gelirleri21 4.185.524 6.740.854 2.082.325 4.211.905Finansman Giderleri22 -164.396.265 -37.014.777 -71.557.004 17.821.423SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-22.241.880 49.662.086 -2.935.676 37.258.219Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.415.869 -10.911.254 327.982 -8.788.536Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -59.713 -609.017 -59.713 -333.408Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 3.475.582 -10.302.237 387.695 -8.455.128SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-18.826.011 38.750.832 -2.607.694 28.469.683DÖNEM KARI (ZARARI)-18.826.011 38.750.832 -2.607.694 28.469.683Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-18.826.011 38.750.832 -2.607.694 28.469.683Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-476.416 -2.235.278 214.710 -1.856.135Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -595.520 -2.794.097 268.387 -2.320.168Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler119.104 558.819 -53.677 464.033Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri119.104 558.819 -53.677 464.033Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-476.416 -2.235.278 214.710 -1.856.135TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.302.427 36.515.554 -2.392.984 26.613.548Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-19.302.427 36.515.554 -2.392.984 26.613.548http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885016BIST