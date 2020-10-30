***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 18:10
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 40.770.794 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
17 0 0 0 -673.159 1.467.583 0 57.175.231 -57.969.655 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -2.235.278 38.750.832 36.515.554 0 36.515.554
Dönem Karı (Zararı)
17 38.750.832 38.750.832 0 38.750.832
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -2.235.278 -2.235.278 0 -2.235.278
Sermaye Arttırımı
17 28.987.231 -25.000.000 4.565.883 8.553.114 0 8.553.114
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -2.136.889 2.136.890 -2.136.890 -2.136.889 0 -2.136.889
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -149.992.456 0 0 0 160.877.516 0 -31.708.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 95.809.135 38.750.832 0 181.770.200 0 181.770.200
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 0 220.248.369
Transferler
17 0 0 0 -46.162.612 2.716.234 0 108.005.919 -64.559.541 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -476.416 -18.826.011 -19.302.427 0 -19.302.427
Dönem Karı (Zararı)
17 -18.826.011 -18.826.011 0 -18.826.011
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -476.416 -476.416 0 -476.416
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -1.699.151 1.699.151 -1.699.151 -1.699.151 0 -1.699.151
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 127.601.166 0 -32.625.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 164.842.175 -18.826.011 0 199.246.791 0 199.246.791
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.247.918 20.106.946
Dönem Karı (Zararı)
-18.826.011 38.750.832
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-18.826.011 38.750.832
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
175.201.868 63.955.755
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 11, 19 15.816.251 14.348.507
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.705.475 94.755
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.705.475 94.755
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.900.881 4.904.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.863.632 5.045.731
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -962.751 -141.316
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-24.466.782 6.420.216
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.927.453 5.959.545
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
501.076 501.076
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-40.405 -40.405
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
163.332.131 29.122.389
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -3.433.225 9.865.114
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.347.137 -799.641
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 19.347.137 -799.641
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.649.644 -78.672.043
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.751.296 -9.945.450
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.619.836 20.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.131.460 -9.966.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.386.144 -1.703.685
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
27 1.270 -28.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.387.414 -1.675.295
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -36.768.919 -10.428.716
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 540.926 -4.740.387
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.376.308 -53.347.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27 2.167.247 55.813
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.543.555 -53.403.035
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 10.226.927 3.982.436
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.865.170 -2.489.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.489.998 2.854.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
56.375.172 -5.343.559
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
103.726.213 24.034.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.478.295 -2.921.776
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 0 -1.005.822
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.322.623 -6.173.219
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.546.295 799.641
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 55.546.295 799.641
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.868.918 -6.972.860
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -66.868.918 -6.972.860
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.146.881 -14.619.899
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 8.553.114
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.699.151 -2.136.889
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.699.151 -2.136.889
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
404.006.877 133.360.310
Kredilerden Nakit Girişleri
383.432.385 132.933.932
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
20.574.492 426.378
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-482.600.174 -138.389.503
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-482.600.174 -138.389.503
Ödenen Faiz
-21.854.433 -16.006.931
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.221.586 -686.172
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.282.037 403.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.939.549 -282.433
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.149.966 8.482.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.210.417 8.199.642
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.210.417 20.149.966
Ticari Alacaklar
301.716.132 246.629.906
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 2.760.234 140.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 298.955.898 246.489.508
Diğer Alacaklar
5.361.258 3.975.114
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 1.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.361.258 3.973.844
Stoklar
9 165.623.261 128.854.342
Peşin Ödenmiş Giderler
4.728.019 5.746.833
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.728.019 5.746.833
Diğer Dönen Varlıklar
4.129.425 5.619.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 4.129.425 5.619.424
ARA TOPLAM
491.768.512 410.975.585
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
491.768.512 410.975.585
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 127.410.000 202.295.000
Maddi Duran Varlıklar
10 305.688.447 255.569.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 14.706.550 13.781.156
Peşin Ödenmiş Giderler
913.954 436.066
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 913.954 436.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
448.718.951 472.081.829
TOPLAM VARLIKLAR
940.487.463 883.057.414
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
309.081.543 261.276.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
309.081.543 261.276.858
Banka Kredileri
4 305.511.417 260.975.174
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.570.126 301.684
Ticari Borçlar
47.808.576 72.075.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 2.437.365 270.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 45.371.211 71.805.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.945.217 5.729.591
Diğer Borçlar
26.346.530 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 26.346.530
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 84.954 84.954
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.217.551 6.990.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 17.217.551 6.990.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 59.713 17.356
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.759.507 9.092.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.113.597 3.484.057
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.645.910 5.608.661
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.161.983 3.276.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 5.161.983 3.276.420
ARA TOPLAM
422.465.574 358.544.333
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
422.465.574 358.544.333
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
279.108.713 261.746.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
279.108.713 261.746.961
Banka Kredileri
4 262.957.214 261.746.961
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 16.151.499 0
Ticari Borçlar
4.669.122 6.277.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.669.122 6.277.117
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 84.954 84.954
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.289.293 26.937.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 29.289.293 26.937.979
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 5.623.016 9.217.701
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
318.775.098 304.264.712
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
741.240.672 662.809.045
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
199.246.791 220.248.369
Ödenmiş Sermaye
17 62.000.000 62.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -11.308.901 -9.609.750
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 4.565.883 4.565.883
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 -112.494.342 -112.494.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
94.975.268 141.614.296
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
94.975.268 141.614.296
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 127.601.166 173.763.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15, 17 -32.625.898 -32.149.482
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 15.492.719 11.077.334
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
17 11.308.901 9.609.750
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.183.818 1.467.584
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 164.842.175 58.535.407
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -18.826.011 64.559.541
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
199.246.791 220.248.369
TOPLAM KAYNAKLAR
940.487.463 883.057.414
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 443.874.729 492.819.258 185.704.975 170.709.835
Satışların Maliyeti
18 -303.509.246 -367.297.207 -118.287.647 -131.965.345
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
140.365.483 125.522.051 67.417.328 38.744.490
BRÜT KAR (ZARAR)
140.365.483 125.522.051 67.417.328 38.744.490
Genel Yönetim Giderleri
19 -14.971.007 -16.216.151 -5.804.570 -5.574.985
Pazarlama Giderleri
19 -29.188.440 -33.859.214 -10.448.034 -11.534.338
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-103.630 0 -28.563 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 139.538.006 50.836.902 67.820.941 10.706.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -78.324.414 -47.147.220 -32.610.047 -17.892.823
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
157.315.998 79.136.368 86.347.055 14.448.407
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 -19.347.137 799.641 -19.808.052 776.484
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
137.968.861 79.936.009 66.539.003 15.224.891
Finansman Gelirleri
21 4.185.524 6.740.854 2.082.325 4.211.905
Finansman Giderleri
22 -164.396.265 -37.014.777 -71.557.004 17.821.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.241.880 49.662.086 -2.935.676 37.258.219
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.415.869 -10.911.254 327.982 -8.788.536
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -59.713 -609.017 -59.713 -333.408
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 3.475.582 -10.302.237 387.695 -8.455.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.826.011 38.750.832 -2.607.694 28.469.683
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.826.011 38.750.832 -2.607.694 28.469.683
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.826.011 38.750.832 -2.607.694 28.469.683
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-476.416 -2.235.278 214.710 -1.856.135
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -595.520 -2.794.097 268.387 -2.320.168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
119.104 558.819 -53.677 464.033
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
119.104 558.819 -53.677 464.033
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-476.416 -2.235.278 214.710 -1.856.135
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.302.427 36.515.554 -2.392.984 26.613.548
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.302.427 36.515.554 -2.392.984 26.613.548
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885016
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